Canadevi impulsa alianza con municipios para ampliar vivienda de calidad en La Laguna

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    Canadevi impulsa alianza con municipios para ampliar vivienda de calidad en La Laguna
    El organismo empresarial busca fortalecer la coordinación con los municipios para ampliar la oferta habitacional. SANDRA GÓMEZ

Canadevi Laguna llamó a fortalecer la coordinación entre desarrolladores y municipios para impulsar vivienda de calidad y agilizar nuevos proyectos habitacionales

TORREÓN, COAH.- La construcción de vivienda de calidad en La Laguna requiere una estrecha coordinación entre la iniciativa privada y las autoridades municipales, afirmó Marcelo Obeso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la región.

El dirigente empresarial destacó que el organismo mantiene un diálogo permanente con los ayuntamientos laguneros, con el propósito de generar condiciones que permitan ampliar la oferta habitacional y consolidar fraccionamientos debidamente planeados, con infraestructura, servicios públicos, conectividad y certeza jurídica.

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Señaló que el desarrollo de nuevos proyectos no depende únicamente de la capacidad de inversión de las empresas, sino también de la agilización de trámites, la disponibilidad de suelo urbanizable y la coordinación con las áreas municipales encargadas de agua potable, drenaje, movilidad, desarrollo urbano y servicios públicos.

“El objetivo es que las familias reciban el mejor producto, en una ubicación adecuada y en el menor tiempo posible”, sostuvo Marcelo Obeso, al subrayar que la colaboración entre autoridades y desarrolladores permite atender de manera más eficiente las necesidades habitacionales de la población.

Canadevi Laguna ha reiterado su disposición para participar en mesas de trabajo con los gobiernos municipales, a fin de identificar áreas de oportunidad, reducir tiempos administrativos y promover inversiones que contribuyan al crecimiento ordenado de las ciudades.

El presidente del organismo indicó que la vivienda representa uno de los principales motores de la economía regional, debido a que genera empleos directos e indirectos y activa cadenas productivas relacionadas con la construcción, los materiales, el transporte, los servicios profesionales y el comercio.

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Además, destacó que los proyectos habitacionales deben responder a las nuevas necesidades de las familias, mediante viviendas funcionales, eficientes y ubicadas en zonas con acceso a centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y vialidades.

La cámara empresarial consideró indispensable mantener reglas claras y procesos administrativos eficientes para brindar certidumbre a los inversionistas y facilitar la ejecución de desarrollos que cumplan con las normas de construcción y planeación urbana.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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