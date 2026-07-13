Canadevi impulsa alianza con municipios para ampliar vivienda de calidad en La Laguna

El dirigente empresarial destacó que el organismo mantiene un diálogo permanente con los ayuntamientos laguneros, con el propósito de generar condiciones que permitan ampliar la oferta habitacional y consolidar fraccionamientos debidamente planeados, con infraestructura, servicios públicos, conectividad y certeza jurídica.

TORREÓN, COAH.- La construcción de vivienda de calidad en La Laguna requiere una estrecha coordinación entre la iniciativa privada y las autoridades municipales, afirmó Marcelo Obeso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la región.

Señaló que el desarrollo de nuevos proyectos no depende únicamente de la capacidad de inversión de las empresas, sino también de la agilización de trámites, la disponibilidad de suelo urbanizable y la coordinación con las áreas municipales encargadas de agua potable, drenaje, movilidad, desarrollo urbano y servicios públicos.

“El objetivo es que las familias reciban el mejor producto, en una ubicación adecuada y en el menor tiempo posible”, sostuvo Marcelo Obeso, al subrayar que la colaboración entre autoridades y desarrolladores permite atender de manera más eficiente las necesidades habitacionales de la población.

Canadevi Laguna ha reiterado su disposición para participar en mesas de trabajo con los gobiernos municipales, a fin de identificar áreas de oportunidad, reducir tiempos administrativos y promover inversiones que contribuyan al crecimiento ordenado de las ciudades.

El presidente del organismo indicó que la vivienda representa uno de los principales motores de la economía regional, debido a que genera empleos directos e indirectos y activa cadenas productivas relacionadas con la construcción, los materiales, el transporte, los servicios profesionales y el comercio.