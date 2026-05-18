Capacitan a centros de rehabilitación de Torreón en atención de incendios

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y prevención en los centros de rehabilitación que operan en la ciudad, continúan las jornadas de capacitación dirigidas al personal administrativo y operativo de estos establecimientos. En esta ocasión, el tema central del adiestramiento es el protocolo de actuación en caso de conato de incendio. Durante las primeras jornadas participaron trabajadores de 30 centros de rehabilitación, de un padrón de alertamiento integrado por 86 establecimientos registrados. No obstante, las autoridades informaron que las capacitaciones continuarán durante esta semana para quienes no pudieron asistir.

El director de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, José Armando González Murillo, destacó que estas acciones buscan proteger la integridad tanto de los usuarios como del personal operativo de los centros especializados en adicciones, mediante herramientas y conocimientos sobre evacuación segura y uso adecuado de extintores. Indicó que las jornadas se realizan en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, dependencia encargada de impartir los talleres teóricos y prácticos. En ese sentido, detalló que se desarrollaron cuatro talleres enfocados en el manejo de extintores, con la finalidad de que el personal pueda actuar como primer respondiente ante un conato de incendio mientras arriban las unidades de emergencia. Los ejercicios prácticos se llevaron a cabo en la estación de bomberos del norte, donde los participantes aprendieron el uso correcto de los extintores, herramienta fundamental para controlar incidentes menores antes de que se conviertan en tragedias.

“Estamos dotándolos de todas las herramientas posibles para garantizar una reacción ejemplar en una situación de emergencia, y de esta forma cuidar lo más importante que es la vida y la integridad de los usuarios y los responsables de los centros de rehabilitación. De esta manera, se fortalecen los ejes fundamentales que buscamos, que son los de garantizar en Torreón una rehabilitación digna, segura y con respeto a los derechos humanos”, señaló el funcionario.

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