Registra 45% de avance sede judicial que reactivará el Centro de Torreón

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, informó que el proyecto forma parte del proceso de modernización del sistema de justicia en la entidad, particularmente en las áreas Civil, Familiar y Mercantil.

TORREÓN, COAH.- La remodelación del complejo inmobiliario que concentrará oficinas del Poder Judicial en el primer cuadro de Torreón registra un avance del 45 por ciento, con una proyección de apertura para los primeros meses de 2027.

“Mantenemos la marcha en la transición hacia el esquema de justicia actualizado. En Torreón, la edificación del Centro de Justicia en los ramos Civil, Familiar y Mercantil va a un 45 por ciento”, explicó.

El nuevo espacio permitirá concentrar diversas áreas en un solo punto, incluyendo juzgados, Defensoría de Oficio, unidad de Valoración Psicosocial, oficinas de gobierno interior y la Sala Regional, lo que, de acuerdo con el funcionario, busca agilizar la atención a usuarios y procesos judiciales.

Además, destacó que el inmueble se ubicará en el antiguo Hotel Palacio Real, lo que también representa la recuperación de un edificio histórico en el centro de Torreón.

Las materias Mercantil y Familiar representan, de manera individual, cerca del 30 por ciento de los asuntos judiciales que se tramitan en la jurisdicción, lo que da relevancia a su concentración en un solo complejo.

En cuanto al esquema financiero, se detalló que la obra se ejecuta bajo un contrato de renta a largo plazo con un particular, quien asumió la inversión total de la remodelación.

“Es una renta pactada a una década, apalancada por capital privado que rebasa los 250 millones de pesos. El formato es llave en mano, con equipamiento tecnológico, mobiliario nuevo y estacionamiento propio. El costo anual rondará los 2 millones de pesos”, precisó.