Registra 45% de avance sede judicial que reactivará el Centro de Torreón

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    Registra 45% de avance sede judicial que reactivará el Centro de Torreón
    Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, informó que la remodelación del Centro de Justicia en Torreón registra un avance del 45 por ciento y forma parte del proceso de modernización del sistema judicial en la entidad. SANDRA GÓMEZ

El nuevo Centro de Justicia en Torreón integrará múltiples áreas judiciales en un solo inmueble, con un esquema de arrendamiento privado a largo plazo

TORREÓN, COAH.- La remodelación del complejo inmobiliario que concentrará oficinas del Poder Judicial en el primer cuadro de Torreón registra un avance del 45 por ciento, con una proyección de apertura para los primeros meses de 2027.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, informó que el proyecto forma parte del proceso de modernización del sistema de justicia en la entidad, particularmente en las áreas Civil, Familiar y Mercantil.

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“Mantenemos la marcha en la transición hacia el esquema de justicia actualizado. En Torreón, la edificación del Centro de Justicia en los ramos Civil, Familiar y Mercantil va a un 45 por ciento”, explicó.

El nuevo espacio permitirá concentrar diversas áreas en un solo punto, incluyendo juzgados, Defensoría de Oficio, unidad de Valoración Psicosocial, oficinas de gobierno interior y la Sala Regional, lo que, de acuerdo con el funcionario, busca agilizar la atención a usuarios y procesos judiciales.

Además, destacó que el inmueble se ubicará en el antiguo Hotel Palacio Real, lo que también representa la recuperación de un edificio histórico en el centro de Torreón.

Las materias Mercantil y Familiar representan, de manera individual, cerca del 30 por ciento de los asuntos judiciales que se tramitan en la jurisdicción, lo que da relevancia a su concentración en un solo complejo.

En cuanto al esquema financiero, se detalló que la obra se ejecuta bajo un contrato de renta a largo plazo con un particular, quien asumió la inversión total de la remodelación.

“Es una renta pactada a una década, apalancada por capital privado que rebasa los 250 millones de pesos. El formato es llave en mano, con equipamiento tecnológico, mobiliario nuevo y estacionamiento propio. El costo anual rondará los 2 millones de pesos”, precisó.

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El funcionario señaló que este modelo permitirá reducir el gasto que actualmente se destina al arrendamiento de múltiples inmuebles dispersos en Torreón, además de mejorar la operatividad administrativa.

Finalmente, se confirmó que los juzgados de materia Penal y los de Justicia Laboral continuarán operando en sus sedes actuales en la zona oriente de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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