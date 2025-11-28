Capacitan a servidores públicos de Torreón en Lengua de Señas para atención inclusiva
Más de 80 colaboradores del DIF y Ayuntamiento participan en un curso de 10 sesiones para aprender Lengua de Señas Mexicanas
TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, el DIF Torreón puso en marcha un programa de capacitación en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) dirigido a más de 80 servidores públicos del organismo y del Ayuntamiento, con el objetivo de fortalecer la atención a personas sordas o con discapacidad auditiva.
La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, señaló que esta iniciativa busca consolidar una administración con servidores públicos capaces de comunicarse con respeto y dignidad con toda la ciudadanía.
“La inclusión comienza por escuchar, incluso cuando se escucha con las manos”, expresó al destacar la necesidad de derribar barreras que limitan la participación de personas sordas en trámites y servicios municipales.
La directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, precisó que el programa responde a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de fortalecer la preparación del personal para garantizar una atención pública accesible.
Añadió que en la región aún son escasos los intérpretes certificados en LSM, lo que complica la asistencia a personas sordas en procedimientos legales, atención médica, psicológica y otras gestiones esenciales.
El curso consta de 10 sesiones de dos horas y es impartido por los maestros César Durán, Yahan González y la intérprete Adriana Durán, integrantes de la asociación Enseñamos Juntos Laguna, quienes guiarán a los funcionarios en el aprendizaje básico de la lengua de señas.