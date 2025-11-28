Capacitan a servidores públicos de Torreón en Lengua de Señas para atención inclusiva

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, el DIF Torreón puso en marcha un programa de capacitación en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) dirigido a más de 80 servidores públicos del organismo y del Ayuntamiento, con el objetivo de fortalecer la atención a personas sordas o con discapacidad auditiva.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, señaló que esta iniciativa busca consolidar una administración con servidores públicos capaces de comunicarse con respeto y dignidad con toda la ciudadanía.

