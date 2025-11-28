Torreón abre convocatoria para su Programa de Exposiciones 2026
La convocatoria estará abierta hasta el 19 de enero de 2026 y busca integrar exposiciones en los espacios culturales del IMCE
TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), lanzó la convocatoria para conformar el Programa de Exposiciones 2026, con el objetivo de promover y difundir el trabajo de creadores locales, nacionales e internacionales.
La invitación permanecerá abierta hasta el 19 de enero de 2026, dirigida a artistas y público en general, sin importar su nacionalidad. Las postulaciones podrán realizarse de manera individual o colectiva; en este último caso, se deberá nombrar a un representante. En caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por su madre, padre o tutor.
Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, detalló que las propuestas deberán pertenecer a alguna disciplina de las artes visuales —como pintura, escultura, fotografía, arte objeto, instalación o videoarte— y contener al menos 10 obras concluidas.
Entre las restricciones, se indica que no se aceptarán proyectos con propaganda política, comestibles, fluidos humanos ni contenido sexual explícito.
Las propuestas deberán presentarse en una carpeta ZIP con documentos en formato PDF, incluyendo identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, semblanza académica, currículum vitae, portafolio, catálogo de obra y archivo descriptivo con título, requerimientos técnicos e imágenes en alta resolución.
Los aspirantes deberán completar además un proceso de arbitraje a través de un enlace digital habilitado por la Coordinación de Artes Visuales. Solo se aceptará una propuesta por autor y aquellas que no cumplan con los requisitos serán descartadas.
Para facilitar la participación, se ofrecerá apoyo exclusivamente a personas mayores de 55 años, residentes de Torreón, que no cuenten con conocimientos tecnológicos.
La evaluación y selección de los proyectos estará a cargo de un comité especializado que asignará los espacios adscritos al IMCE y definirá la programación de las exposiciones.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las bases, disponibles para consulta en línea. También pueden solicitar información adicional al correo artesvisualesimce.exposiciones@gmail.com.