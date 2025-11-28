Torreón abre convocatoria para su Programa de Exposiciones 2026

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), lanzó la convocatoria para conformar el Programa de Exposiciones 2026, con el objetivo de promover y difundir el trabajo de creadores locales, nacionales e internacionales.

La invitación permanecerá abierta hasta el 19 de enero de 2026, dirigida a artistas y público en general, sin importar su nacionalidad. Las postulaciones podrán realizarse de manera individual o colectiva; en este último caso, se deberá nombrar a un representante. En caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por su madre, padre o tutor.

Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, detalló que las propuestas deberán pertenecer a alguna disciplina de las artes visuales —como pintura, escultura, fotografía, arte objeto, instalación o videoarte— y contener al menos 10 obras concluidas.