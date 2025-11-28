Torreón abre convocatoria para su Programa de Exposiciones 2026

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Torreón abre convocatoria para su Programa de Exposiciones 2026
    El IMCE busca consolidar una agenda cultural diversa y plural con el Programa de Exposiciones 2026. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La convocatoria estará abierta hasta el 19 de enero de 2026 y busca integrar exposiciones en los espacios culturales del IMCE

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón, a través de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), lanzó la convocatoria para conformar el Programa de Exposiciones 2026, con el objetivo de promover y difundir el trabajo de creadores locales, nacionales e internacionales.

La invitación permanecerá abierta hasta el 19 de enero de 2026, dirigida a artistas y público en general, sin importar su nacionalidad. Las postulaciones podrán realizarse de manera individual o colectiva; en este último caso, se deberá nombrar a un representante. En caso de menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por su madre, padre o tutor.

TE PUEDE INTERESAR: Remodelan Comandancia de San Buenaventura para fortalecer la seguridad

Antonio Méndez Vigatá, titular del IMCE, detalló que las propuestas deberán pertenecer a alguna disciplina de las artes visuales —como pintura, escultura, fotografía, arte objeto, instalación o videoarte— y contener al menos 10 obras concluidas.

$!El IMCE busca consolidar una agenda cultural diversa y plural con el Programa de Exposiciones 2026.
El IMCE busca consolidar una agenda cultural diversa y plural con el Programa de Exposiciones 2026. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entre las restricciones, se indica que no se aceptarán proyectos con propaganda política, comestibles, fluidos humanos ni contenido sexual explícito.

Las propuestas deberán presentarse en una carpeta ZIP con documentos en formato PDF, incluyendo identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, semblanza académica, currículum vitae, portafolio, catálogo de obra y archivo descriptivo con título, requerimientos técnicos e imágenes en alta resolución.

Los aspirantes deberán completar además un proceso de arbitraje a través de un enlace digital habilitado por la Coordinación de Artes Visuales. Solo se aceptará una propuesta por autor y aquellas que no cumplan con los requisitos serán descartadas.

Para facilitar la participación, se ofrecerá apoyo exclusivamente a personas mayores de 55 años, residentes de Torreón, que no cuenten con conocimientos tecnológicos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Protección Civil declara lista la Villa Magia 2025 tras revisión de seguridad

La evaluación y selección de los proyectos estará a cargo de un comité especializado que asignará los espacios adscritos al IMCE y definirá la programación de las exposiciones.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las bases, disponibles para consulta en línea. También pueden solicitar información adicional al correo artesvisualesimce.exposiciones@gmail.com.

Temas


Arte
Cultura
Exposiciones

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades