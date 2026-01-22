Capacitan en belleza a ciudadanos con taller de permacología y lifting de pestañas

Torreón
/ 22 enero 2026
    Capacitan en belleza a ciudadanos con taller de permacología y lifting de pestañas
    El taller busca brindar herramientas prácticas para el emprendimiento en el área de la belleza. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Desarrollo Social impulsa la formación para el autoempleo en el Centro Comunitario Nueva California

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer las oportunidades de capacitación y fomentar el autoempleo entre la ciudadanía, la Dirección de Desarrollo Social del Municipio llevará a cabo un taller de permacología y lifting de pestañas en el Centro Comunitario Nueva California.

El director general de la dependencia, Héctor Estrada Baca, informó que esta actividad está dirigida a personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos y teóricos en el área de la belleza, con el fin de desarrollar habilidades que les permitan emprender o integrarse al mercado laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

Destacó que este taller forma parte de las acciones impulsadas por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocadas en promover el crecimiento personal, profesional y económico de las familias torreonenses mediante programas de capacitación accesibles.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora del Paseo Colón y Centros Comunitarios, señaló que el curso tendrá una duración de dos semanas y se impartirá los lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 11:00 horas, a partir del próximo lunes 26 de enero.

Indicó que el costo de recuperación es de 300 pesos, el cual incluye el material básico necesario para las prácticas. Las clases se realizarán en el Centro Comunitario ubicado en el bulevar El Faro número 730, en la colonia Villa California.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al centro comunitario o solicitar mayor información al teléfono 871 203 3343.

