Carlos de Lara McGrath asume como titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón (video)

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    Carlos de Lara McGrath asume como titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón (video)
    Carlos de Lara McGrath estará al frente de una de las áreas municipales vinculadas con las tareas de seguridad y justicia. SANDRA GÓMEZ

El Cabildo también aprobó que el Centro de Convenciones sea sede de la Sesión Solemne por el 119 aniversario de la ciudad, el próximo 15 de septiembre

TORREÓN, COAH.- Carlos de Lara McGrath asumió como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón, luego de rendir protesta ante el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo.

El presidente municipal señaló que la seguridad local depende de distintos factores para mantener el orden y la tranquilidad social, y se refirió al Centro de Justicia Municipal como una de las áreas involucradas en esta tarea.

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Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó que el Centro de Convenciones sea declarado recinto oficial para la Sesión Solemne programada el 15 de septiembre a las 10:00 horas.

$!El Cabildo de Torreón abordó la designación del nuevo titular del Centro de Justicia Municipal durante su Trigésima Sexta Sesión Ordinaria.
El Cabildo de Torreón abordó la designación del nuevo titular del Centro de Justicia Municipal durante su Trigésima Sexta Sesión Ordinaria. SANDRA GÓMEZ

En el acto se conmemorará el 119 aniversario de Torreón y serán entregadas las preseas a la Ciudadanía Distinguida.

Los regidores aprobaron además los estados financieros correspondientes a julio del ejercicio fiscal 2026, así como un esquema de regularización catastral para 48 lotes de la colonia Lucio Cabañas y otros 16 del fraccionamiento Mayrán.

Entre los acuerdos también se autorizó un cambio de uso de suelo de habitacional a mixto en la colonia Ampliación Los Ángeles y 16 solicitudes de establecimientos para actualizar su certificación de alcoholes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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