Carlos de Lara McGrath asume como titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón (video)
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El Cabildo también aprobó que el Centro de Convenciones sea sede de la Sesión Solemne por el 119 aniversario de la ciudad, el próximo 15 de septiembre
TORREÓN, COAH.- Carlos de Lara McGrath asumió como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón, luego de rendir protesta ante el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís durante la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo.
El presidente municipal señaló que la seguridad local depende de distintos factores para mantener el orden y la tranquilidad social, y se refirió al Centro de Justicia Municipal como una de las áreas involucradas en esta tarea.
Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó que el Centro de Convenciones sea declarado recinto oficial para la Sesión Solemne programada el 15 de septiembre a las 10:00 horas.
En el acto se conmemorará el 119 aniversario de Torreón y serán entregadas las preseas a la Ciudadanía Distinguida.
Los regidores aprobaron además los estados financieros correspondientes a julio del ejercicio fiscal 2026, así como un esquema de regularización catastral para 48 lotes de la colonia Lucio Cabañas y otros 16 del fraccionamiento Mayrán.
Entre los acuerdos también se autorizó un cambio de uso de suelo de habitacional a mixto en la colonia Ampliación Los Ángeles y 16 solicitudes de establecimientos para actualizar su certificación de alcoholes.