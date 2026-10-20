Carrera del Día del Médico buscará recaudar fondos para equipar al Hospital Universitario de Torreón

La competencia, organizada por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), contempla distancias de 3 y 5 kilómetros, ambas con salida y meta en las instalaciones del nosocomio, ubicado en el centro de Torreón.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de reunir recursos para fortalecer el equipamiento del Hospital Universitario de Torreón , fue presentada la segunda edición de la Carrera del Día del Médico, que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre, a partir de las 09:30 horas, con la participación de corredores de la Comarca Lagunera.

Además de promover la actividad física y la convivencia entre la comunidad médica y la ciudadanía, el evento tiene como principal objetivo obtener fondos para la adquisición de aparatos e insumos que permitan mejorar la atención y las condiciones de trabajo del personal de salud.

Los organizadores destacaron que durante la primera edición, gracias a la participación de los corredores y al respaldo de los patrocinadores, fue posible adquirir un desfibrilador y otros equipos médicos destinados al Hospital Universitario, por lo que este año buscan superar los resultados obtenidos.

La salida de ambas pruebas será simultánea, a las 09:30 horas, y se contempla la entrega de premios económicos para los primeros lugares de las ramas participantes, además de una rifa de regalos proporcionados por las empresas patrocinadoras.

El costo de inscripción será de 300 pesos por participante, mientras que la entrega de kits se realizará el sábado 14 de noviembre, en las instalaciones de la agencia Autolasa, ubicada en el bulevar Independencia número 1000, en Torreón.

Con esta segunda edición, el Hospital Universitario busca nuevamente el respaldo de la comunidad lagunera para continuar incorporando equipo médico que contribuya a fortalecer los servicios que ofrece la institución.