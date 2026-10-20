Detienen a estudiante de odontología por presunto abuso sexual contra niña en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La denuncia de una niña de nueve años permitió la detención de un joven de 21 años, estudiante de odontología, señalado como presunto responsable de abuso sexual contra la menor, a quien habría trasladado a una zona despoblada de Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el caso salió a la luz cuando la madre de la niña solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, luego de conocer lo que presuntamente ocurrió mientras su hija permanecía con el ahora detenido.

Según el testimonio de la mujer, el joven era vecino de la familia desde hacía varios años, por lo que existía confianza para permitirle llevar a la menor a la institución educativa donde cursaba sus estudios, con el propósito de realizarle una limpieza dental. Sin embargo, durante el trayecto de regreso, el estudiante presuntamente cambió de rumbo y condujo hasta un sitio solitario, detrás de una gasolinera, donde habría colocado una malla para cubrir el interior del vehículo de los rayos del sol y cometido la agresión. Las sospechas surgieron cuando la niña regresó a su domicilio y su madre notó que mostraba una actitud de temor. Al preguntarle qué había sucedido, la menor le relató los hechos, por lo que la mujer solicitó de inmediato la intervención de las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal localizaron y detuvieron al joven, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el nombre de la universidad donde estudiaba el señalado. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.