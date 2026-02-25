CCI Laguna pide evaluar si reforma electoral ampliará o restringirá la participación ciudadana

Tras la presentación de la Reforma Electoral que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asociaciones como el Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna manifestaron estar a la espera de que los cambios realmente fortalezcan la democracia del país y no funcionen como un artificio para concentrar el poder.

Fue este miércoles cuando, en el Palacio Nacional, durante la conferencia matutina, la presidenta de México presentó su propuesta ejecutiva de reforma a través de 10 ejes, entre los que se incluyen cambios aplicados al Congreso de la Unión en cuanto a las representaciones proporcionales, la eliminación del PREP y ajustes presupuestarios a los órganos electorales.

Luego de un análisis, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, dijo que desde esta organización civil se ven con buenos ojos algunos de los cambios inmediatos, como las regulaciones a la Inteligencia Artificial, los bots, los ajustes presupuestarios y la representación proporcional.

Dijo, sin embargo, que todavía faltan una serie de procedimientos y observar la marcha de la reforma para determinar si en realidad ampliaría la participación de los electores o, por el contrario, la restringiría.

“Vemos que eso de alguna manera pudiera fortalecer la equidad. Un punto clave es si la reforma terminaría por ampliar o por restringir la participación ciudadana y la autonomía institucional”, dijo.

Respecto al tema de la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, señaló que, aunque es un método que se tiene pensado eliminar para ahorrar recursos, este programa tiende a ser una verificación adicional que da certeza a los resultados y, sobre todo, confianza en la ciudadanía, por lo que no sería necesariamente una buena medida.

“Cumple una función muy importante para darle certeza puntual a las elecciones, en un punto clave. Eliminarlo me parece que podría generar una incertidumbre innecesaria y debilitar la confianza de los ciudadanos. Si se busca eficientar el tema del presupuesto, deberían evaluarse otras medidas para no sacrificar mecanismos que están probados y que le han dado estabilidad al sistema electoral, porque cuando se pierde confianza, la democracia se debilita”, indicó.

Señaló que el mensaje de la autoridad ejecutiva es claro, en el sentido de que se debe llegar al poder y a los cargos de toma de decisiones a través del voto ciudadano; sin embargo, también existen aspectos que pudieran propiciar una concentración de poder.

“Hoy se dio un mensaje muy claro desde la Presidencia, donde se dice que si se quiere ser senador, diputado o incluso regidor, se tiene que conseguir el voto. Creemos que es relevante; sin embargo, cualquier cambio debe evaluarse para determinar si realmente acerca el poder a la ciudadanía o si finalmente busca concentrarlo”, indicó.

Añadió que, desde esta organización que ha impulsado proyectos como Regidor MX, también se ven con buenos ojos las modificaciones que se aplicarían a la elección de regidores, pues contribuirían a democratizar la vida política local.

“Creo que modificar algo a nivel nacional pudiera impactar. Siempre estaríamos a favor de democratizar más la vida local y fortalecer la representación directa en los municipios. Esa puede ser una buena opción para dar representación directa al elegir a los regidores”, dijo.