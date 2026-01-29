CDHEC reúne a instituciones para revisar protocolo de actuación en manifestaciones públicas

Torreón
/ 29 enero 2026
    CDHEC reúne a instituciones para revisar protocolo de actuación en manifestaciones públicas
    Participó personal de la Visitaduría General y de la Segunda Visitaduría de la CDHEC. FOTO: CORTESÍA

El encuentro fue encabezado por la Visitadora General, Mtra. Gisel Luis Ovalle.

TORREÓN, COAH.- El pasado 27 de enero, la Visitadora General de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Mtra. Gisel Luis Ovalle, encabezó una reunión de trabajo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), con el objetivo de dar seguimiento a la recomendación 12/2025 relacionada con la elaboración de un Protocolo Homologado de Actuación para agentes del Estado en el contexto de manifestaciones públicas.

En el encuentro participaron integrantes de la Visitaduría General y de la Segunda Visitaduría de la CDHEC, quienes analizaron los avances y lineamientos necesarios para fortalecer los mecanismos de actuación institucional, garantizando el respeto a los derechos humanos durante el desarrollo de protestas y expresiones públicas.

La reunión contó con la representación de diversas instituciones estatales y municipales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Instituto Municipal de la Mujer, lo que permitió un intercambio interinstitucional enfocado en la coordinación, la prevención y la protección de los derechos fundamentales.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades destacaron la importancia de construir un protocolo homologado que establezca criterios claros y uniformes para la actuación de los agentes del Estado, priorizando el diálogo, la legalidad y el respeto a la libre manifestación, como parte de una estrategia integral para la atención de este tipo de contextos.

Con este tipo de acciones, la CDHEC refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas y mecanismos institucionales que promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos y fortalezcan la actuación de las autoridades en Coahuila.

