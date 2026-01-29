CDHEC reúne a instituciones para revisar protocolo de actuación en manifestaciones públicas

TORREÓN, COAH.- El pasado 27 de enero, la Visitadora General de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Mtra. Gisel Luis Ovalle, encabezó una reunión de trabajo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), con el objetivo de dar seguimiento a la recomendación 12/2025 relacionada con la elaboración de un Protocolo Homologado de Actuación para agentes del Estado en el contexto de manifestaciones públicas.

En el encuentro participaron integrantes de la Visitaduría General y de la Segunda Visitaduría de la CDHEC, quienes analizaron los avances y lineamientos necesarios para fortalecer los mecanismos de actuación institucional, garantizando el respeto a los derechos humanos durante el desarrollo de protestas y expresiones públicas.

La reunión contó con la representación de diversas instituciones estatales y municipales, entre ellas la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Instituto Municipal de la Mujer, lo que permitió un intercambio interinstitucional enfocado en la coordinación, la prevención y la protección de los derechos fundamentales.