Convoca UAdeC a ingresar a la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses en La Laguna

Torreón
/ 29 enero 2026
    Convoca UAdeC a ingresar a la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses en La Laguna
    La licenciatura forma profesionales con alto conocimiento científico y metodológico. FOTO: ESPECIAL

Está dirigido a aspirantes interesados en la procuración e impartición de justicia

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Derecho Unidad Laguna, lanzó la convocatoria para aspirantes interesados en el ámbito de la procuración e impartición de justicia, a fin de integrarse al proceso de admisión agosto–diciembre 2026 e ingresar a la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses.

Este programa académico tiene como objetivo formar profesionales con un sólido conocimiento científico y metodológico, capaces de analizar, estudiar, interpretar y aplicar de manera correcta los principios doctrinarios y prácticos que rigen la investigación criminológica y forense, así como las normas que regulan las nuevas formas de procuración e impartición de justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Implementan Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos en escuelas y facultades de la UAdeC Unidad Laguna

La UAdeC destacó que las y los egresados de esta licenciatura se distinguen por su enfoque humanista, reflexivo y ético, con un sentido crítico y propositivo orientado a la promoción del cambio social. Asimismo, cuentan con la preparación necesaria para responder a las exigencias de una sociedad del conocimiento en un entorno globalizado, caracterizándose por el uso responsable de los recursos, el cuidado del medio ambiente y la solidaridad con su entorno.

La formación académica se desarrolla bajo un modelo educativo centrado en el estudiante, que integra de manera articulada la docencia, la investigación y el desarrollo científico, permitiendo al alumnado aplicar con destreza los conocimientos adquiridos, mantenerse en constante actualización profesional y generar nuevos saberes acordes a los cambios sociales y a las demandas del mercado laboral.

Además, el plan de estudios contempla mecanismos de vinculación con los sectores sociales y productivos, tanto públicos como privados, lo que fortalece la formación integral del estudiantado y contribuye a la sustentabilidad con un enfoque global, equitativo e incluyente.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC convoca a ingresar a la Licenciatura en Química Industrial en el semestre agosto-diciembre 2026, en Saltillo

Las y los interesados podrán realizar su registro a través de la página www.uadec.mx/admisiones/ hasta el 30 de enero de 2026. Para mayor información, se invita a consultar las redes sociales del plantel en Facebook como “Facultad de Derecho Unidad Laguna” y en Instagram “facultaddederechouadec”, o acudir directamente a las instalaciones ubicadas en bulevar Revolución y calle Donato Guerra, en Torreón, Coahuila.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

