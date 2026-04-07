Celebran la Pascua en Casa Nana de Torreón

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Celebran la Pascua en Casa Nana de Torreón
    Niñas y niños de Casa Nana participaron en actividades recreativas durante las vacaciones de Pascua. CORTESÍA

Niñas y niños en resguardo participaron en una jornada recreativa organizada por el DIF municipal

TORREÓN, COAH.— Niñas y niños que se encuentran bajo resguardo en Casa Nana, en Torreón, participaron en una jornada de actividades recreativas con motivo de las vacaciones de Pascua, organizada por el DIF municipal.

Durante la actividad, los menores realizaron juegos, dinámicas y convivencias, además de recibir chocolates, como parte de las acciones para fomentar espacios de recreación dentro de este centro.

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Casa Nana es un espacio creado por el DIF municipal para brindar atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles un entorno seguro durante su estancia.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de generar momentos de esparcimiento para los menores.

“Para nosotros es muy importante que cada uno de estos niños se sienta querido, acompañado y feliz”, expresó.

$!El objetivo, según la información, es que las y los menores puedan tener, además de los cuidados necesarios, un entorno donde puedan desarrollarse felices.
El objetivo, según la información, es que las y los menores puedan tener, además de los cuidados necesarios, un entorno donde puedan desarrollarse felices. CORTESÍA

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que este tipo de actividades forman parte de la atención integral que se brinda en el lugar.

“Actividades como estas fortalecen su bienestar emocional y les permiten disfrutar de su infancia en un ambiente de cuidado”, indicó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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