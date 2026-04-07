Celebran la Pascua en Casa Nana de Torreón

TORREÓN, COAH.— Niñas y niños que se encuentran bajo resguardo en Casa Nana, en Torreón, participaron en una jornada de actividades recreativas con motivo de las vacaciones de Pascua, organizada por el DIF municipal. Durante la actividad, los menores realizaron juegos, dinámicas y convivencias, además de recibir chocolates, como parte de las acciones para fomentar espacios de recreación dentro de este centro.

Casa Nana es un espacio creado por el DIF municipal para brindar atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles un entorno seguro durante su estancia. La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de generar momentos de esparcimiento para los menores. “Para nosotros es muy importante que cada uno de estos niños se sienta querido, acompañado y feliz”, expresó.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que este tipo de actividades forman parte de la atención integral que se brinda en el lugar. “Actividades como estas fortalecen su bienestar emocional y les permiten disfrutar de su infancia en un ambiente de cuidado”, indicó.

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