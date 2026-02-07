Centro de Convenciones de Torreón se alista para el Súper Tazón Playdoit-Rappi 2026

TORREÓN, COAH.- El Centro de Convenciones de Torreón (CCT) se transformará en un escenario de gran formato este domingo 8 de febrero, con la celebración del Súper Tazón Playdoit – Rappi 2026.

Durante el evento, el esperado enfrentamiento entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle será proyectado en pantallas gigantes, atrayendo a cerca de 2 mil aficionados que podrán disfrutar no solo del partido, sino también de diversas actividades, para culminar la noche con el concierto del grupo Matisse.

Rodrigo González, director del CCT, informó que el equipo ha trabajado durante toda la semana en la adecuación del recinto, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral. “Llevamos varios días preparando cada detalle en el Centro de Convenciones para el gran evento del domingo. Invitamos a todos a vivir el Súper Tazón Playdoit – Rappi 2026, que contará con más de 15 activaciones, zona infantil y siete restaurantes —Mochomos, Nicanor, Tacostado, Báltico, Valdoria, Valverde y Farolitos— con platillos a solo 60 pesos”, destacó.