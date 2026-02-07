Centro de Convenciones de Torreón se alista para el Súper Tazón Playdoit-Rappi 2026
El Centro de Convenciones de Torreón albergará este domingo el Súper Tazón Playdoit con pantallas gigantes, activaciones, zona gastronómica y el concierto de Matisse
TORREÓN, COAH.- El Centro de Convenciones de Torreón (CCT) se transformará en un escenario de gran formato este domingo 8 de febrero, con la celebración del Súper Tazón Playdoit – Rappi 2026.
Durante el evento, el esperado enfrentamiento entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle será proyectado en pantallas gigantes, atrayendo a cerca de 2 mil aficionados que podrán disfrutar no solo del partido, sino también de diversas actividades, para culminar la noche con el concierto del grupo Matisse.
Rodrigo González, director del CCT, informó que el equipo ha trabajado durante toda la semana en la adecuación del recinto, con el objetivo de ofrecer una experiencia integral. “Llevamos varios días preparando cada detalle en el Centro de Convenciones para el gran evento del domingo. Invitamos a todos a vivir el Súper Tazón Playdoit – Rappi 2026, que contará con más de 15 activaciones, zona infantil y siete restaurantes —Mochomos, Nicanor, Tacostado, Báltico, Valdoria, Valverde y Farolitos— con platillos a solo 60 pesos”, destacó.
El público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica en más de siete barras, mientras el partido se transmitirá en 12 pantallas instaladas en la parte superior del recinto. Además, este viernes iniciará la instalación de un sistema de sonido envolvente de 360 grados, traído desde Monterrey, una innovación sin precedente en la región lagunera.
Para la realización del evento, González subrayó el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como el apoyo de Playdoit y Rappi, principales patrocinadores. El objetivo es superar el éxito de la edición anterior, que marcó la primera ocasión en que se organizó el Súper Tazón bajo este formato en Torreón.
La respuesta del público ha sido favorable y se prevé un lleno total. “Ya superamos los 800 boletos vendidos del año pasado y confiamos en duplicar esa cifra. La emoción es evidente. El escenario del concierto de Matisse estará ubicado en la parte trasera de la velaria. Es un grupo muy conocido, con colaboraciones con artistas como Carin León, Cristian Castro, Reyli, Sin Bandera e Intocable. Será una experiencia completa que vale la pena disfrutar”, concluyó.