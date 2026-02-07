Detienen a fugitivo estadounidense en comunidad rural de Coahuila
El hombre era buscado por delitos de violencia doméstica, asalto agravado y robo a negocio, de acuerdo con el requerimiento emitido por agentes del U.S. Marshal
JIMÉNEZ, COAH.- Un ciudadano estadounidense identificado como Javier “N”, de 36 años de edad, fue detenido en territorio coahuilense tras ser localizado en la comunidad de San Carlos, perteneciente al municipio de Jiménez, como parte de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.
De acuerdo con la información disponible, el individuo era requerido por autoridades de Estados Unidos, específicamente por agentes del U.S. Marshal, debido a su presunta responsabilidad en delitos de violencia doméstica, asalto agravado y robo a negocio. La orden de búsqueda se encontraba activa al momento de su localización.
La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con personal de la Policía Estatal, tras trabajos conjuntos que permitieron ubicar al señalado dentro de la comunidad rural de San Carlos.
Una vez asegurado, el detenido quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente, al tratarse de una persona de nacionalidad extranjera con requerimientos judiciales vigentes en su país de origen.
Posteriormente, el pasado 6 de febrero, se llevó a cabo un proceso de deportación controlada en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Como parte de este procedimiento, Javier “N” fue trasladado hasta el Puente Internacional Acuña–Del Río, donde fue entregado formalmente a agentes del U.S. Marshal para que enfrentara los cargos en su contra en Estados Unidos.
La entrega se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos binacionales, en los que intervienen autoridades migratorias y de procuración de justicia de ambos países, garantizando el traslado y recepción del detenido en el punto fronterizo designado.
Hasta el momento, no se informó sobre la comisión de delitos en territorio mexicano ni sobre la existencia de procesos legales adicionales en el estado de Coahuila. La acción se limitó a la localización, detención y posterior entrega del ciudadano estadounidense a las autoridades que lo reclamaban.
Este tipo de operativos forman parte de las acciones de colaboración entre corporaciones estatales, federales e internacionales, enfocadas en la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes fuera del país y su restitución a las autoridades correspondientes mediante procedimientos legales establecidos.