Detienen a fugitivo estadounidense en comunidad rural de Coahuila

JIMÉNEZ, COAH.- Un ciudadano estadounidense identificado como Javier “N”, de 36 años de edad, fue detenido en territorio coahuilense tras ser localizado en la comunidad de San Carlos, perteneciente al municipio de Jiménez, como parte de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la información disponible, el individuo era requerido por autoridades de Estados Unidos, específicamente por agentes del U.S. Marshal, debido a su presunta responsabilidad en delitos de violencia doméstica, asalto agravado y robo a negocio. La orden de búsqueda se encontraba activa al momento de su localización.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con personal de la Policía Estatal, tras trabajos conjuntos que permitieron ubicar al señalado dentro de la comunidad rural de San Carlos.

Una vez asegurado, el detenido quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento correspondiente, al tratarse de una persona de nacionalidad extranjera con requerimientos judiciales vigentes en su país de origen.