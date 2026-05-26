CFE refuerza red eléctrica de Torreón con nuevo transformador en subestación California

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    CFE refuerza red eléctrica de Torreón con nuevo transformador en subestación California
    La CFE puso en operación un nuevo transformador de potencia en la subestación California de Torreón para fortalecer el suministro eléctrico en la región.
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de consolidar la estabilidad y suficiencia del flujo energético en la región, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habilitó un moderno transformador de potencia en las instalaciones de la subestación California, ubicada en esta localidad.

El proyecto requirió una inversión de 31 millones de pesos. A través de esta infraestructura, el sistema eléctrico local añadirá 30 MVA a su capacidad de distribución, lo que impactará de manera positiva en la atención de más de 9 mil 250 clientes residenciales y comerciales del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/localizan-urna-con-cenizas-abandonada-en-calles-de-torreon-BO20957547

La empresa pública detalló que la incorporación de este dispositivo tiene como objetivo optimizar la regularidad y calidad del suministro eléctrico, además de responder a la creciente demanda energética que registra este sector de Torreón.

Asimismo, la CFE señaló que la modernización permitirá mejorar el control de la red de distribución y agilizar las maniobras de adaptación ante las variaciones que suelen presentarse en la demanda diaria.

Por otra parte, la corporación agradeció a las cuadrillas de la División de Distribución Norte, al reconocer su capacidad técnica, planeación estratégica y apego estricto a los protocolos de protección civil durante el montaje y puesta en marcha de la unidad.

Con esta inversión, la CFE reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura de servicios en una zona clave para el desarrollo industrial y el crecimiento demográfico de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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