CFE refuerza red eléctrica de Torreón con nuevo transformador en subestación California

El proyecto requirió una inversión de 31 millones de pesos. A través de esta infraestructura, el sistema eléctrico local añadirá 30 MVA a su capacidad de distribución, lo que impactará de manera positiva en la atención de más de 9 mil 250 clientes residenciales y comerciales del municipio.

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de consolidar la estabilidad y suficiencia del flujo energético en la región, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habilitó un moderno transformador de potencia en las instalaciones de la subestación California, ubicada en esta localidad.

La empresa pública detalló que la incorporación de este dispositivo tiene como objetivo optimizar la regularidad y calidad del suministro eléctrico, además de responder a la creciente demanda energética que registra este sector de Torreón.

Asimismo, la CFE señaló que la modernización permitirá mejorar el control de la red de distribución y agilizar las maniobras de adaptación ante las variaciones que suelen presentarse en la demanda diaria.

Por otra parte, la corporación agradeció a las cuadrillas de la División de Distribución Norte, al reconocer su capacidad técnica, planeación estratégica y apego estricto a los protocolos de protección civil durante el montaje y puesta en marcha de la unidad.

Con esta inversión, la CFE reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura de servicios en una zona clave para el desarrollo industrial y el crecimiento demográfico de Coahuila.