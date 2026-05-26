Localizan urna con cenizas abandonada en calles de Torreón

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    Localizan urna con cenizas abandonada en calles de Torreón
    Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía de Coahuila acudieron al sector Cerro de la Cruz tras el hallazgo de una urna con cenizas humanas abandonada en la vía pública. REDES SOCIALES

TORREÓN, COAH.- Una denuncia ciudadana movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia la calzada 20 de Noviembre, en el sector Cerro de la Cruz, tras el hallazgo de un misterioso contenedor negro abandonado sobre el pavimento. Al inspeccionar el objeto, los oficiales confirmaron que se trataba de una urna con cenizas cremadas que tenía grabado el nombre de Roberto Lomas (1950-2024).

De acuerdo con los reportes, desde la tarde del lunes un hombre desconocido arrojó el depósito funerario en plena vía pública. Al verse descubierto por vecinos del sector, escapó apresuradamente, dejando tanto el recipiente como parte de los restos en el sitio.

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Testigos señalaron que el involucrado aparentaba encontrarse en situación de calle o bajo el influjo de alguna sustancia. El sujeto caminaba con diversos envoltorios, entre ellos una bolsa roja donde presuntamente transportaba las cenizas humanas.

Según el relato de un residente, el individuo se sentó sobre la banqueta para revisar sus pertenencias y, en ese momento, sacó la urna y derramó parte del contenido sobre la calle antes de retirarse intempestivamente.

$!La urna contenía el nombre de Roberto Lomas (1950-2024) y quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales mientras continúan las investigaciones.
La urna contenía el nombre de Roberto Lomas (1950-2024) y quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales mientras continúan las investigaciones. REDES SOCIALES

Asimismo, se informó que uno de los empaques abandonados tenía el logotipo de las funerarias “Garrido”. No obstante, antes del arribo de las autoridades, algunos transeúntes se llevaron dicha bolsa, pese a las advertencias de los vecinos de no alterar la escena tras haber realizado el reporte al sistema de emergencias.

La urna quedó bajo resguardo del Ministerio Público de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar si el objeto fue robado, extraviado o abandonado deliberadamente, además de localizar a los familiares del difunto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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