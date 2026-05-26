Localizan urna con cenizas abandonada en calles de Torreón

TORREÓN, COAH.- Una denuncia ciudadana movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia la calzada 20 de Noviembre, en el sector Cerro de la Cruz, tras el hallazgo de un misterioso contenedor negro abandonado sobre el pavimento. Al inspeccionar el objeto, los oficiales confirmaron que se trataba de una urna con cenizas cremadas que tenía grabado el nombre de Roberto Lomas (1950-2024). De acuerdo con los reportes, desde la tarde del lunes un hombre desconocido arrojó el depósito funerario en plena vía pública. Al verse descubierto por vecinos del sector, escapó apresuradamente, dejando tanto el recipiente como parte de los restos en el sitio.

Testigos señalaron que el involucrado aparentaba encontrarse en situación de calle o bajo el influjo de alguna sustancia. El sujeto caminaba con diversos envoltorios, entre ellos una bolsa roja donde presuntamente transportaba las cenizas humanas. Según el relato de un residente, el individuo se sentó sobre la banqueta para revisar sus pertenencias y, en ese momento, sacó la urna y derramó parte del contenido sobre la calle antes de retirarse intempestivamente.

Asimismo, se informó que uno de los empaques abandonados tenía el logotipo de las funerarias “Garrido”. No obstante, antes del arribo de las autoridades, algunos transeúntes se llevaron dicha bolsa, pese a las advertencias de los vecinos de no alterar la escena tras haber realizado el reporte al sistema de emergencias. La urna quedó bajo resguardo del Ministerio Público de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar si el objeto fue robado, extraviado o abandonado deliberadamente, además de localizar a los familiares del difunto.

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