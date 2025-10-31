Clausuran ‘boutique’ que operaba como sala de masajes frente a colegio privado en Torreón

Torreón
/ 31 octubre 2025
    Clausuran ‘boutique’ que operaba como sala de masajes frente a colegio privado en Torreón
    La fachada del local clausurado, ubicado frente a un colegio privado, que operaba como boutique pero ofrecía servicios no autorizados. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Ante la clara evidencia de que se trataba de una sala de masajes sin la regulación necesaria, se levantó el acta correspondiente y se aplicaron las multas estipuladas por la normatividad

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, en respuesta a una denuncia vecinal, procedió a la clausura de un establecimiento que operaba bajo el giro de “boutique”, pero que en realidad funcionaba como sala de masajes.

La intervención se realizó como parte del compromiso de las autoridades de mantener el orden y la legalidad en los giros comerciales de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar el bienestar social y prevenir actividades ilícitas encubiertas como negocios legítimos, informó el director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas.

$!La intervención se realizó tras las denuncias de padres de familia y vecinos que notaron actividades sospechosas.
La intervención se realizó tras las denuncias de padres de familia y vecinos que notaron actividades sospechosas. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El negocio, ubicado sobre el bulevar Diagonal Las Fuentes y la calle del Desierto, generó alerta entre los habitantes del sector, ya que se encuentra justo frente a un colegio privado.

Esta proximidad con una institución educativa aumentó la preocupación de padres de familia y vecinos, quienes temían que la actividad irregular pudiera representar un riesgo para los menores que transitan diariamente por la zona.

$!Autoridades levantan el acta de clausura mientras vecinos observan el procedimiento.
Autoridades levantan el acta de clausura mientras vecinos observan el procedimiento. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Los habitantes del área reportaron actividades sospechosas que no coincidían con el giro de venta de ropa y accesorios anunciado en los aparadores, pero se observaba un flujo inusual de personas ingresando y saliendo del establecimiento en horarios poco habituales para una boutique.

Detrás de la fachada de la tienda se detectó un pasillo que conducía a varias habitaciones individuales equipadas con camillas de masaje. La situación se agravó al encontrarse a una pareja en paños menores dentro de uno de estos privados, lo que evidenció la existencia de servicios no declarados y ajenos al permiso comercial otorgado.

$!El pasillo interior que conducía a las habitaciones acondicionadas con camillas de masaje, donde se prestaban servicios no declarados.
El pasillo interior que conducía a las habitaciones acondicionadas con camillas de masaje, donde se prestaban servicios no declarados. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El personal del establecimiento no pudo presentar la licencia de funcionamiento mercantil, un requisito indispensable para cualquier comercio.

Ante la clara evidencia de que se trataba de una sala de masajes sin la regulación correspondiente y debido a las múltiples irregularidades, se levantó el acta correspondiente y se aplicaron las multas estipuladas por la normatividad municipal.

$!Inspectores municipales colocan los sellos de clausura tras detectar irregularidades en el establecimiento.
Inspectores municipales colocan los sellos de clausura tras detectar irregularidades en el establecimiento. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Finalmente, la Dirección de Inspección y Verificación colocó los sellos de clausura en el local, reafirmando su compromiso con la legalidad y la protección de la comunidad torreonense.

Temas


Clausura
Seguridad
irregularidades

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

