Clausuran ‘boutique’ que operaba como sala de masajes frente a colegio privado en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, en respuesta a una denuncia vecinal, procedió a la clausura de un establecimiento que operaba bajo el giro de "boutique", pero que en realidad funcionaba como sala de masajes. La intervención se realizó como parte del compromiso de las autoridades de mantener el orden y la legalidad en los giros comerciales de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar el bienestar social y prevenir actividades ilícitas encubiertas como negocios legítimos, informó el director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas.

El negocio, ubicado sobre el bulevar Diagonal Las Fuentes y la calle del Desierto, generó alerta entre los habitantes del sector, ya que se encuentra justo frente a un colegio privado. Esta proximidad con una institución educativa aumentó la preocupación de padres de familia y vecinos, quienes temían que la actividad irregular pudiera representar un riesgo para los menores que transitan diariamente por la zona.

Los habitantes del área reportaron actividades sospechosas que no coincidían con el giro de venta de ropa y accesorios anunciado en los aparadores, pero se observaba un flujo inusual de personas ingresando y saliendo del establecimiento en horarios poco habituales para una boutique. Detrás de la fachada de la tienda se detectó un pasillo que conducía a varias habitaciones individuales equipadas con camillas de masaje. La situación se agravó al encontrarse a una pareja en paños menores dentro de uno de estos privados, lo que evidenció la existencia de servicios no declarados y ajenos al permiso comercial otorgado.

El personal del establecimiento no pudo presentar la licencia de funcionamiento mercantil, un requisito indispensable para cualquier comercio. Ante la clara evidencia de que se trataba de una sala de masajes sin la regulación correspondiente y debido a las múltiples irregularidades, se levantó el acta correspondiente y se aplicaron las multas estipuladas por la normatividad municipal.

Finalmente, la Dirección de Inspección y Verificación colocó los sellos de clausura en el local, reafirmando su compromiso con la legalidad y la protección de la comunidad torreonense.