Clausuran exposición militar ‘La Gran Fuerza de México’ que congregó a más de 520 mil visitantes en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.– Este lunes se llevó a cabo la clausura de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, que durante 27 días congregó a más de 520 mil visitantes en el Centro de Convenciones de Torreón. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el regidor Luis Cuerda, quien acudió en representación del alcalde Román Alberto Cepeda, y el general Fernando Colchado, comandante de la XI Región Militar.

El general Fernando Colchado Gómez destacó en su discurso de clausura que la exposición, a lo largo de sus 27 días, fue un ejemplo de fortaleza y generó confianza, convirtiéndose en un vínculo directo entre las fuerzas armadas y la ciudadanía. Señaló que más de 33 mil 500 estudiantes de 170 instituciones educativas de todos los niveles participaron, transformando el evento en una auténtica aula viva, donde cada visita reafirmó la importancia de construir el futuro de México a través de la cercanía y el ejemplo.

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Además, mencionó que durante la estancia de la exposición en Torreón se llevaron a cabo 19 actividades culturales con la participación de diversos grupos artísticos y la Camerata de Coahuila, enriqueciendo la experiencia de los asistentes. El general Colchado expresó un agradecimiento especial al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Román Alberto Cepeda González por su apoyo para hacer posible la presencia de “La Gran Fuerza de México” en Coahuila, especialmente en Torreón. Por su parte, Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, calificó como un logro que más de 520 mil personas hayan tenido la oportunidad de conocer de cerca las labores de las fuerzas armadas en la defensa de la soberanía nacional, protección de la población y apoyo en situaciones de desastre.

“Reconocemos en nuestras fuerzas armadas una institución sólida, que actúa con honor y profundo sentido del deber”, afirmó el funcionario estatal, resaltando también la disposición y colaboración del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para trabajar de manera conjunta con las diferentes fuerzas del orden en favor de un México y un Coahuila en paz y con futuro para todos.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes, además, Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura de Coahuila; Julio César Moreno Mijangos, coordinador regional de la Guardia Nacional; el general Juan Carlos Quiroz, comandante de la VI Zona Militar; el general Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; y el coronel Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de La Laguna.

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