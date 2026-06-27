Clausuran fiesta clandestina en Torreón; aseguran a cuatro menores

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    Clausuran fiesta clandestina en Torreón; aseguran a cuatro menores
    Personal de Inspección y Verificación colocó los sellos de clausura en el inmueble donde se realizaba la reunión. CORTESÍA

Policías detectaron consumo de alcohol y presunta marihuana durante un recorrido de vigilancia; el inmueble fue cerrado por Inspección y Verificación

TORREÓN, COAH.- Elementos de la Policía de Torreón clausuraron de manera definitiva un inmueble habilitado para una fiesta clandestina, donde detectaron a menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas y presuntamente marihuana.

Los hechos se registraron durante recorridos de vigilancia sobre la avenida Guerrero y la calle González Ortega. En el sitio, los agentes observaron una aglomeración de personas con vasos en mano y percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente del inmueble.

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Con base en la flagrancia y en los protocolos de protección a menores, los elementos ingresaron al lugar. Ahí corroboraron que varios adolescentes consumían alcohol y, presuntamente, marihuana.

Tras la inspección, solicitaron la intervención del personal de Inspección y Verificación, que ordenó el desalojo de los asistentes y colocó los sellos de clausura por las irregularidades detectadas.

Como resultado del operativo, cuatro menores de edad fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.

$!Policías municipales y personal de Inspección participaron en el operativo que concluyó con el desalojo del lugar.
Policías municipales y personal de Inspección participaron en el operativo que concluyó con el desalojo del lugar. CORTESÍA

Las autoridades reiteraron el llamado a propietarios y encargados de inmuebles a cumplir la normatividad vigente, al recordar que permitir el consumo de alcohol o drogas entre menores de edad puede derivar en sanciones administrativas y penales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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