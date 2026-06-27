Clausuran fiesta clandestina en Torreón; aseguran a cuatro menores
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Policías detectaron consumo de alcohol y presunta marihuana durante un recorrido de vigilancia; el inmueble fue cerrado por Inspección y Verificación
TORREÓN, COAH.- Elementos de la Policía de Torreón clausuraron de manera definitiva un inmueble habilitado para una fiesta clandestina, donde detectaron a menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas y presuntamente marihuana.
Los hechos se registraron durante recorridos de vigilancia sobre la avenida Guerrero y la calle González Ortega. En el sitio, los agentes observaron una aglomeración de personas con vasos en mano y percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente del inmueble.
Con base en la flagrancia y en los protocolos de protección a menores, los elementos ingresaron al lugar. Ahí corroboraron que varios adolescentes consumían alcohol y, presuntamente, marihuana.
Tras la inspección, solicitaron la intervención del personal de Inspección y Verificación, que ordenó el desalojo de los asistentes y colocó los sellos de clausura por las irregularidades detectadas.
Como resultado del operativo, cuatro menores de edad fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.
Las autoridades reiteraron el llamado a propietarios y encargados de inmuebles a cumplir la normatividad vigente, al recordar que permitir el consumo de alcohol o drogas entre menores de edad puede derivar en sanciones administrativas y penales.