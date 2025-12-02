Coahuila: Canadevi invita a apartar casa con el aguinaldo antes de la subida de precios

    Coahuila: Canadevi invita a apartar casa con el aguinaldo antes de la subida de precios
    La industria de la vivienda en La Laguna ofrece más de mil unidades listas para entrega inmediata, una disponibilidad que busca aprovecharse mediante la iniciativa “Aprovecha tu aguinaldo, invierte en tu patrimonio”. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Marcelo Obeso, presidente de Canadevi Laguna, señaló que diciembre representa el momento ideal para asegurar el patrimonio familiar

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda de La Laguna (Canadevi Laguna) ha lanzado una campaña crucial, instando a las familias a tomar una decisión patrimonial estratégica: utilizar el aguinaldo para el apartado de una vivienda antes de que finalice el año.

El llamado obedece a un factor clave: la inminente alza de precios que suele ocurrir a principios de cada año, producto de la inflación y el aumento en los costos de materiales de construcción.

Marcelo Obeso Anaya, presidente de Canadevi Laguna, señaló que diciembre representa el momento ideal para asegurar el patrimonio familiar. “Cada diciembre, miles de personas reciben su aguinaldo... es la posibilidad de dar un paso importante y significativo en sus vidas”, afirmó durante la presentación de la iniciativa “Aprovecha tu aguinaldo, invierte en tu patrimonio”.

La oferta de la región es robusta: existen más de mil unidades habitacionales listas para entrega inmediata en diversos puntos de la Comarca Lagunera. Obeso Anaya detalló que, dependiendo del desarrollo, es posible apartar una casa desde 5,000 pesos.

$!Canadevi Laguna recordó que el incremento anual en los costos de construcción y la inflación hacen de fin de año una ventana estratégica para adquirir casa, evitando los ajustes de precio que llegan cada enero.
Canadevi Laguna recordó que el incremento anual en los costos de construcción y la inflación hacen de fin de año una ventana estratégica para adquirir casa, evitando los ajustes de precio que llegan cada enero. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El líder del organismo enfatizó la importancia de la visión a largo plazo. “No gasten su aguinaldo en cualquier cosa. Inviértanlo de manera inteligente, inviértanlo en su próximo hogar”, sentenció, recalcando que la vivienda es “la base de la estabilidad social y el primer paso del patrimonio familiar”.

La campaña estará activa durante todo diciembre para orientar a los interesados sobre la vasta oferta. Para recibir información detallada, pueden contactarse vía WhatsApp al número 871 465 1516.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

