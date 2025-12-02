Coahuila: Canadevi invita a apartar casa con el aguinaldo antes de la subida de precios

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda de La Laguna (Canadevi Laguna) ha lanzado una campaña crucial, instando a las familias a tomar una decisión patrimonial estratégica: utilizar el aguinaldo para el apartado de una vivienda antes de que finalice el año.

El llamado obedece a un factor clave: la inminente alza de precios que suele ocurrir a principios de cada año, producto de la inflación y el aumento en los costos de materiales de construcción.

Marcelo Obeso Anaya, presidente de Canadevi Laguna, señaló que diciembre representa el momento ideal para asegurar el patrimonio familiar. “Cada diciembre, miles de personas reciben su aguinaldo... es la posibilidad de dar un paso importante y significativo en sus vidas”, afirmó durante la presentación de la iniciativa “Aprovecha tu aguinaldo, invierte en tu patrimonio”.

La oferta de la región es robusta: existen más de mil unidades habitacionales listas para entrega inmediata en diversos puntos de la Comarca Lagunera. Obeso Anaya detalló que, dependiendo del desarrollo, es posible apartar una casa desde 5,000 pesos.