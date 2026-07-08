Coahuila: El lagunero Oribe Peralta releva a chef en su trabajo para que disfrute un partido del Mundial 2026

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Torreón
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    Coahuila: El lagunero Oribe Peralta releva a chef en su trabajo para que disfrute un partido del Mundial 2026
    El exfutbolista Oribe Peralta sustituyó por un día a un chef para que pudiera asistir a un partido de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. CORTESÍA

Una campaña de Rexona reconoció a quienes laboran durante el torneo y les brindó la oportunidad de vivir la experiencia desde el estadio

Mientras millones de aficionados disfrutaban de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde las tribunas o frente a una pantalla, miles de trabajadores mexicanos permanecieron en sus centros laborales para mantener en operación servicios esenciales y actividades comerciales durante el torneo.

Con el propósito de reconocer a quienes no pudieron asistir a los encuentros, la marca Rexona desarrolló una iniciativa en la que el exfutbolista originario de Torreón, Oribe “El Cepillo” Peralta sustituyó durante una jornada laboral a un chef para que éste pudiera asistir a un partido de la Selección Mexicana.

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La acción surgió después de que la empresa detectó en redes sociales la publicación de Juanito Durán, un chef de 25 años y aficionado al futbol, quien expresó su frustración por perderse nuevamente un encuentro del combinado nacional debido a sus responsabilidades laborales.

Como parte de la campaña, Peralta ocupó temporalmente el lugar de Durán en el restaurante ”Las Tlayudas”, ubicado en la Ciudad de México, permitiendo que el joven pudiera acudir al Estadio Ciudad de México para presenciar el último partido de México en la fase de grupos del Mundial.

El exseleccionado nacional, campeón olímpico con México en Londres 2012 y mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, destacó que la experiencia le permitió conocer otra cara del torneo.

”Como jugador que representó a México en la Copa Mundial de la FIFA conozco el orgullo y la presión que implica portar la camiseta del país. Lo que no había vivido hasta ahora es el orgullo y la presión de millones de personas que trabajan detrás de escena para hacer posible este torneo”, expresó.

Añadió que fue un honor sustituir al chef durante su jornada laboral para que pudiera vivir una experiencia que difícilmente habría tenido oportunidad de disfrutar.

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La campaña se sustenta en un estudio realizado por Rexona, el cual revela que 60 por ciento de los aficionados mexicanos encuestados esperaba perderse al menos un partido del Mundial debido a compromisos personales o de trabajo.

Además, el 79 por ciento afirmó haber dejado pasar anteriormente momentos deportivos importantes por responsabilidades laborales o familiares.

Ben Curtis, vicepresidente Global de Marca de Rexona, señaló que la iniciativa buscó reconocer precisamente a quienes, pese a ser aficionados, contribuyen con su trabajo al desarrollo de un evento de talla internacional.

Explicó que, como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la empresa aprovechó el simbolismo del tablero de cambios para “sacar” temporalmente a un trabajador de su jornada e “ingresarlo” al partido, permitiéndole vivir una experiencia que de otra forma habría tenido que perderse.

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