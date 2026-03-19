Coahuila está preparado para enfrentar temporada de incendios forestales con equipo e inversión: Manolo Jiménez
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El Gobierno de Coahuila destinó más de 50 millones de pesos para reforzar la prevención y combate de incendios forestales, en una temporada que se ha adelantado y ya registra los primeros siniestros del año
TORREÓN, COAH.- Coahuila se encuentra preparado para la temporada de incendios forestales de este año, con una inversión superior a los 50 millones de pesos destinada a fortalecer la prevención y el combate, declaró el gobernador Manolo Jiménez.
El mandatario manifestó que, entre el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano (Plan DN-III-E), municipios, ejidatarios y grupos de WhatsApp para la detección temprana, el plan incluye la capacitación de los elementos de brigadas forestales, tres helicópteros, drones con cámara térmica y patrullas 4x4, a fin de lograr una mayor capacidad de respuesta que en años anteriores.
A pesar de esta preparación, advirtió que la temporada se ha adelantado, registrando ya los primeros incendios en lo que va de marzo; además, se han establecido multas severas para quienes los provoquen de manera negligente o intencional.
De acuerdo con estadísticas a nivel nacional, dijo que Coahuila ocupa los primeros lugares en prevención y combate de incendios forestales; sin embargo, señaló que en el país, durante el pasado sexenio, creció considerablemente el número de hectáreas afectadas debido a la cancelación de recursos.