Coahuila está preparado para enfrentar temporada de incendios forestales con equipo e inversión: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 marzo 2026
    Coahuila está preparado para enfrentar temporada de incendios forestales con equipo e inversión: Manolo Jiménez
    Autoridades estatales advierten sobre sanciones severas para quienes provoquen incendios, mientras despliegan recursos para mejorar la capacidad de respuesta en zonas de riesgo. SANDRA GÓMEZ

El Gobierno de Coahuila destinó más de 50 millones de pesos para reforzar la prevención y combate de incendios forestales, en una temporada que se ha adelantado y ya registra los primeros siniestros del año

TORREÓN, COAH.- Coahuila se encuentra preparado para la temporada de incendios forestales de este año, con una inversión superior a los 50 millones de pesos destinada a fortalecer la prevención y el combate, declaró el gobernador Manolo Jiménez.

El mandatario manifestó que, entre el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano (Plan DN-III-E), municipios, ejidatarios y grupos de WhatsApp para la detección temprana, el plan incluye la capacitación de los elementos de brigadas forestales, tres helicópteros, drones con cámara térmica y patrullas 4x4, a fin de lograr una mayor capacidad de respuesta que en años anteriores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sanciona-profeco-a-la-agencia-de-autos-mg-saltillo-FN19633633

A pesar de esta preparación, advirtió que la temporada se ha adelantado, registrando ya los primeros incendios en lo que va de marzo; además, se han establecido multas severas para quienes los provoquen de manera negligente o intencional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/video-exhibe-agua-fuera-de-norma-en-planta-de-piedras-negras-autoridades-piden-evitar-consumo-PM19629677

De acuerdo con estadísticas a nivel nacional, dijo que Coahuila ocupa los primeros lugares en prevención y combate de incendios forestales; sin embargo, señaló que en el país, durante el pasado sexenio, creció considerablemente el número de hectáreas afectadas debido a la cancelación de recursos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Murmullos antinacionales

Murmullos antinacionales
true

Dos Bocas: El saldo de la tozudez de un autócrata
true

POLITICÓN: Entre polémicas y reflectores, la apuesta de supervivencia de Antonio Attolini
Las cifras acumuladas evidencian un crecimiento desigual: Zacatecas lidera en porcentaje, mientras Coahuila se mantiene en un nivel intermedio.

Coahuila se ubica en octavo lugar en compra de autos en 2026
Corte en Brooklyn fija el 8 de marzo de 2027 para el juicio de Caro Quintero; enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y el caso Camarena

Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará en marzo de 2027 en Nueva York; descartan pena de muerte
Las categorías Sub 12 y 13-16 años definieron a los representantes de Coahuila en ajedrez.

Ajedrez de Coahuila logra seis clasificados rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Manifestantes iraníes con un retrato de Mojtaba Jameneí, su nombramiento como nuevo líder supremo habría estado precedido por una enconada lucha de poder entre clérigos, militares y figuras políticas, divididas entre facciones conservadoras y moderadas.

Intriga, juegos de poder y rivalidades: el ascenso de Mojtaba Jameneí