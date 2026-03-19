Coahuila: Inicia en la Facultad de Medicina de la UAdeC Unidad Laguna el XXVI Congreso Internacional sobre urgencias clínicas

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Torreón
/ 19 marzo 2026
    Coahuila: Inicia en la Facultad de Medicina de la UAdeC Unidad Laguna el XXVI Congreso Internacional sobre urgencias clínicas
    Autoridades universitarias encabezaron la inauguración del congreso en la Unidad Laguna. CORTESÍA

Encuentro reúne especialistas y alumnado con talleres, ponencias y prácticas enfocadas en atención crítica, actualización profesional y formación integral

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, puso en marcha el XXVI Congreso Internacional de Medicina, bajo la temática “Emergencias médicas: retos, respuestas y realidades”, que se desarrolla del 17 al 21 de marzo en sus instalaciones y en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, en Ciudad Universitaria Campus Torreón.

El arranque contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; el director del plantel, Carlos Enrique Acevedo Aguirre; así como autoridades del sector salud, representantes municipales y comunidad universitaria.

$!Estudiantes organizan un encuentro académico que fortalece habilidades clínicas y formación profesional.
Estudiantes organizan un encuentro académico que fortalece habilidades clínicas y formación profesional. CORTESÍA

El programa contempla un abordaje integral de las urgencias médicas, con contenidos en áreas como cirugía general, ginecología, pediatría, neurología, oftalmología y medicina crítica, entre otras.

Asimismo, se desarrollan talleres prácticos orientados al fortalecimiento de habilidades clínicas, incluyendo reanimación cardiopulmonar, intubación orotraqueal, manejo del paciente en estado de choque, control de hemorragias, crisis convulsivas, sepsis y trauma.

De manera paralela, el congreso incorpora reflexiones sobre ética contemporánea, con temas vinculados al uso de la inteligencia artificial en educación y ciencia, perspectiva de género, inclusión y los desafíos éticos en contextos globales e interculturales.

El encuentro refrenda el compromiso institucional con la formación de profesionales de la salud altamente capacitados, con visión crítica, ética y sentido humanista.

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FORMACIÓN PRÁCTICA Y LIDERAZGO ESTUDIANTIL

Ante estudiantes, docentes, médicos e investigadores, el rector subrayó el valor académico de este tipo de encuentros, especialmente cuando son impulsados por el propio alumnado, lo que fortalece su formación más allá del aula.

Destacó además el posicionamiento de las escuelas de Medicina de la institución a nivel nacional, al tiempo que reconoció el compromiso de la comunidad estudiantil por mantener estándares de calidad y exigencia académica.

Por su parte, el presidente del comité organizador, Luis Fernando Heredia Álvarez, señaló que el congreso ha evolucionado de manera sostenida gracias a la participación de especialistas locales, nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio de actualización de alto nivel.

$!Talleres prácticos permiten a participantes enfrentar escenarios reales en atención de urgencias.
Talleres prácticos permiten a participantes enfrentar escenarios reales en atención de urgencias. CORTESÍA

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA Y ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO

El programa contempla un abordaje integral de las urgencias médicas, con contenidos en áreas como cirugía general, ginecología, pediatría, neurología, oftalmología y medicina crítica, entre otras.

Asimismo, se desarrollan talleres prácticos orientados al fortalecimiento de habilidades clínicas, incluyendo reanimación cardiopulmonar, intubación orotraqueal, manejo del paciente en estado de choque, control de hemorragias, crisis convulsivas, sepsis y trauma.

De manera paralela, el congreso incorpora reflexiones sobre ética contemporánea, con temas vinculados al uso de la inteligencia artificial en educación y ciencia, perspectiva de género, inclusión y los desafíos éticos en contextos globales e interculturales.

El encuentro refrenda el compromiso institucional con la formación de profesionales de la salud altamente capacitados, con visión crítica, ética y sentido humanista.

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