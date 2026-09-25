Coahuila: Propone Gabriel Elizondo proteger continuidad escolar de universitarias embarazadas

TORREÓN, COAH.- La maternidad no debe significar el abandono de los estudios ni la interrupción del proyecto profesional de una joven, sostuvo el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, al presentar los alcances de una iniciativa que busca garantizar la permanencia, reincorporación y conclusión de la formación universitaria durante el embarazo y después del parto. El legislador explicó que la propuesta surgió a partir del caso de una estudiante de 22 años que se acercó a él para contarle que perdió un ciclo escolar después de dar a luz, debido a que el nacimiento ocurrió durante el periodo de exámenes finales.

A partir de esa experiencia, señaló, planteó establecer condiciones de protección académica para que las estudiantes universitarias puedan continuar con su preparación, reincorporarse a sus actividades y concluir sus carreras sin que la maternidad implique perder un semestre o año escolar. La propuesta contempla seis semanas de protección antes y seis semanas después del parto, con la intención de que estas disposiciones puedan aplicarse en instituciones de educación superior de todo el país, particularmente en Coahuila. PLANTEAN PROTECCIÓN ACADÉMICA DURANTE EL EMBARAZO Elizondo Pérez expuso la iniciativa durante la conmemoración por el 61 aniversario del Instituto Tecnológico de La Laguna, donde dialogó con estudiantes del plantel, institución que, de acuerdo con lo señalado durante el encuentro, ha formado a más de 24 mil profesionistas. El senador sostuvo que la medida busca evitar que las jóvenes tengan que elegir entre continuar su preparación académica y ejercer la maternidad.

“Hoy, con estos trabajos, buscamos que se siga garantizando el respeto a los derechos de las mujeres y que ninguna tenga que decidir entre su proyecto de vida y sus estudios”, expresó. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que Elizondo Pérez presentó durante septiembre. El pasado 2 de septiembre informó sobre un primer paquete de propuestas que incluyó una iniciativa para garantizar la permanencia, reincorporación y conclusión de estudios de mujeres jóvenes durante el embarazo y la maternidad.

INICIATIVA AÚN DEBE PASAR POR COMISIONES El senador explicó que, tras su presentación, la propuesta deberá continuar con el proceso legislativo y ser turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión. Mientras se define su trámite, señaló que permanece a la espera de que las comisiones sesionen para avanzar en la revisión del planteamiento.

Elizondo Pérez vinculó esta propuesta con una agenda enfocada en educación y derechos de las mujeres, y señaló que desde el Senado busca impulsar acciones en coordinación con autoridades estatales para generar condiciones que permitan a los jóvenes continuar con sus proyectos educativos y profesionales.

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