Pide Gabriel Elizondo incluir recursos para rectificación de Los Chorros en presupuesto 2027

El legislador señaló que el proyecto no está contemplado actualmente en la propuesta presupuestal para 2027, por lo que exhortó a los diputados federales a aprovechar sus facultades durante el análisis y discusión del presupuesto para incorporar recursos destinados a la obra. “Muy respetuosamente exhortamos al Congreso, a las diputadas y diputados, a que puedan modificar este presupuesto en torno a ello”, señaló.

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, pidió a la Cámara de Diputados considerar recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para la modernización y rectificación del tramo carretero conocido como Los Chorros, en la carretera federal 57.

Elizondo Pérez sostuvo que la intervención de Los Chorros es prioritaria para la Región Sureste de Coahuila debido a la importancia de esta vía para la conectividad y los accidentes que se registran en el tramo. “Se pierden vidas todos los meses, hay accidentes todas las semanas, y es un tramo que conecta la Región Sureste a la 57. Es una vía sumamente importante”, expresó.

El senador recordó que llevó el planteamiento al Senado mediante un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que asigne y etiquete recursos para la modernización y rectificación de Los Chorros. La propuesta fue presentada durante septiembre y posteriormente turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado.

Cuestionado sobre si considera que ha faltado voluntad por parte del Gobierno Federal para concretar el proyecto, Elizondo evitó atribuir la situación directamente a una falta de disposición y señaló que la obra ha sido abordada previamente como anteproyecto. Consideró que la rectificación debe asumirse como una prioridad más allá de partidos políticos, debido a su importancia para quienes diariamente utilizan esta carretera.