Pide Gabriel Elizondo incluir recursos para rectificación de Los Chorros en presupuesto 2027

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Coahuila
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    Pide Gabriel Elizondo incluir recursos para rectificación de Los Chorros en presupuesto 2027
    El senador señaló que el proyecto no está contemplado actualmente en la propuesta presupuestal federal para 2027. CORTESÍA

El senador señaló que, aunque el proyecto no aparece contemplado actualmente, la Cámara de Diputados todavía puede modificar el presupuesto y destinar recursos a esta obra.

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, pidió a la Cámara de Diputados considerar recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para la modernización y rectificación del tramo carretero conocido como Los Chorros, en la carretera federal 57.

El legislador señaló que el proyecto no está contemplado actualmente en la propuesta presupuestal para 2027, por lo que exhortó a los diputados federales a aprovechar sus facultades durante el análisis y discusión del presupuesto para incorporar recursos destinados a la obra. “Muy respetuosamente exhortamos al Congreso, a las diputadas y diputados, a que puedan modificar este presupuesto en torno a ello”, señaló.

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Elizondo Pérez sostuvo que la intervención de Los Chorros es prioritaria para la Región Sureste de Coahuila debido a la importancia de esta vía para la conectividad y los accidentes que se registran en el tramo. “Se pierden vidas todos los meses, hay accidentes todas las semanas, y es un tramo que conecta la Región Sureste a la 57. Es una vía sumamente importante”, expresó.

El senador recordó que llevó el planteamiento al Senado mediante un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que asigne y etiquete recursos para la modernización y rectificación de Los Chorros. La propuesta fue presentada durante septiembre y posteriormente turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado.

Cuestionado sobre si considera que ha faltado voluntad por parte del Gobierno Federal para concretar el proyecto, Elizondo evitó atribuir la situación directamente a una falta de disposición y señaló que la obra ha sido abordada previamente como anteproyecto. Consideró que la rectificación debe asumirse como una prioridad más allá de partidos políticos, debido a su importancia para quienes diariamente utilizan esta carretera.

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El legislador agregó que las gestiones realizadas por el Gobierno de Coahuila también han mantenido el proyecto dentro de las prioridades de infraestructura para la Región Sureste. Asimismo, sostuvo que continuará impulsando desde el Senado proyectos relacionados con infraestructura, conectividad y servicios para Coahuila, además de mantener coordinación con el Gobierno estatal.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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