Coahuila refuerza lucha contra adicciones con nuevo centro ‘Es Pa’ Vivir Libre’ en Torreón
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DIF Coahuila inaugura en Torreón el centro “Es Pa’ Vivir Libre” y certifica a especialistas, reforzando la estrategia estatal para prevenir y atender las adicciones con un enfoque integral
TORREÓN, COAH.- En un paso clave para fortalecer la política pública en materia de salud y bienestar social, el DIF Coahuila inauguró el Centro de Atención Integral de Adicciones “Es Pa’ Vivir Libre”, además de realizar la entrega de certificados a quienes concluyeron el Diplomado en Atención Integral de Adicciones, consolidando una estrategia integral para enfrentar el consumo de sustancias en la entidad.
Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que este nuevo espacio representa una alternativa real para quienes buscan reconstruir su vida, al tiempo que refrenda el compromiso institucional con las familias coahuilenses. Señaló que, en la actual administración encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la atención a las adicciones se mantiene como una prioridad, al reconocer que cada caso implica una historia que requiere acompañamiento digno y profesional.
Estas acciones se enmarcan en la campaña “Vive Libre Sin Drogas”, una estrategia que articula esfuerzos bajo cinco ejes: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción social. El objetivo es reducir de manera significativa el consumo de sustancias mediante intervenciones integrales que atiendan tanto las causas como las consecuencias de esta problemática.
El nuevo centro operará bajo un modelo ambulatorio con enfoque biopsicosocial, ofreciendo atención psicológica, acompañamiento terapéutico y talleres formativos orientados a la rehabilitación y el desarrollo personal. Este esquema permitirá a las y los usuarios avanzar en su proceso de recuperación sin necesidad de hospitalización permanente, fortaleciendo sus habilidades para la vida y facilitando la reintegración social.
En el mismo acto, se reconoció a las y los profesionistas que concluyeron el Diplomado en Atención Integral de Adicciones, fortaleciendo con ello la capacidad institucional para brindar servicios más especializados, humanos y efectivos en todo el estado.