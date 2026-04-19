Coahuila refuerza lucha contra adicciones con nuevo centro ‘Es Pa’ Vivir Libre’ en Torreón

TORREÓN, COAH.- En un paso clave para fortalecer la política pública en materia de salud y bienestar social, el DIF Coahuila inauguró el Centro de Atención Integral de Adicciones “Es Pa’ Vivir Libre”, además de realizar la entrega de certificados a quienes concluyeron el Diplomado en Atención Integral de Adicciones, consolidando una estrategia integral para enfrentar el consumo de sustancias en la entidad.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que este nuevo espacio representa una alternativa real para quienes buscan reconstruir su vida, al tiempo que refrenda el compromiso institucional con las familias coahuilenses. Señaló que, en la actual administración encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la atención a las adicciones se mantiene como una prioridad, al reconocer que cada caso implica una historia que requiere acompañamiento digno y profesional.