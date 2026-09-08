Coahuila registra 183 diagnósticos de VIH en lo que va de 2026, según el IMSS

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    Coahuila registra 183 diagnósticos de VIH en lo que va de 2026, según el IMSS
    El IMSS reportó 183 diagnósticos de VIH en Coahuila durante lo que va de 2026 y recomendó realizar pruebas para una detección oportuna. ESPECIAL
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Las vulvovaginitis concentraron cerca del 80 por ciento de los 6 mil 150 registros vinculados con la salud sexual contabilizados en la entidad

TORREÓN, COAH.- Durante el presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ha contabilizado 183 diagnósticos de VIH, como parte de un total de 6 mil 150 registros vinculados con la salud sexual en la entidad.

Conforme a los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIAVE), las vulvovaginitis o infecciones vaginales encabezan la estadística con 4 mil 918 pacientes, lo que representa cerca del 80 por ciento de los padecimientos diagnosticados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-sanitaria-en-la-laguna-por-16-casos-y-ocho-muertes-a-causa-de-rickettsia-CE23360406

También sobresalen la candidiasis urogenital, con 318 registros, y la sífilis adquirida, con 123, entre las incidencias más recurrentes reportadas.

En el rubro de vigilancia epidemiológica para infecciones de transmisión sexual, además del VIH, se identificaron dos casos en mujeres gestantes, 74 de sífilis asociada a complicaciones en la gestación, alumbramiento o puerperio, así como 31 casos de carácter congénito.

El IMSS subrayó la relevancia de efectuar pruebas tempranas durante la gestación, además de asegurar la atención clínica y el seguimiento continuo para salvaguardar, según señaló, el bienestar tanto de la madre como del bebé.

El informe comprende además 30 casos de herpes genital, 20 de tricomoniasis urogenital, seis de chancro blando, siete de otras infecciones gonocócicas, dos de afectación gonocócica genitourinaria y un caso de linfogranuloma venéreo por clamidias.

Ante estos registros, la institución exhortó a la ciudadanía a reforzar las prácticas preventivas, acudir a las unidades médicas ante cualquier señal de alerta y realizarse los exámenes de laboratorio pertinentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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