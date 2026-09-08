Coahuila registra 183 diagnósticos de VIH en lo que va de 2026, según el IMSS

Conforme a los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIAVE), las vulvovaginitis o infecciones vaginales encabezan la estadística con 4 mil 918 pacientes, lo que representa cerca del 80 por ciento de los padecimientos diagnosticados.

TORREÓN, COAH.- Durante el presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ha contabilizado 183 diagnósticos de VIH, como parte de un total de 6 mil 150 registros vinculados con la salud sexual en la entidad.

También sobresalen la candidiasis urogenital, con 318 registros, y la sífilis adquirida, con 123, entre las incidencias más recurrentes reportadas.

En el rubro de vigilancia epidemiológica para infecciones de transmisión sexual, además del VIH, se identificaron dos casos en mujeres gestantes, 74 de sífilis asociada a complicaciones en la gestación, alumbramiento o puerperio, así como 31 casos de carácter congénito.

El IMSS subrayó la relevancia de efectuar pruebas tempranas durante la gestación, además de asegurar la atención clínica y el seguimiento continuo para salvaguardar, según señaló, el bienestar tanto de la madre como del bebé.

El informe comprende además 30 casos de herpes genital, 20 de tricomoniasis urogenital, seis de chancro blando, siete de otras infecciones gonocócicas, dos de afectación gonocócica genitourinaria y un caso de linfogranuloma venéreo por clamidias.

Ante estos registros, la institución exhortó a la ciudadanía a reforzar las prácticas preventivas, acudir a las unidades médicas ante cualquier señal de alerta y realizarse los exámenes de laboratorio pertinentes.