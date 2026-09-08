Alerta Sanitaria en La Laguna por 16 casos y ocho muertes a causa de Rickettsia

El funcionario detalló que el registro actual asciende a 16 contagios de este mal provocado por la mordedura de garrapatas portadoras, además de lamentar el fallecimiento de ocho personas a consecuencia de la misma.

TORREÓN, COAH.- La propagación de la rickettsia encendió las alarmas del sector salud en la región lagunera, impulsada por su elevada tasa de mortalidad y la expansión de garrapatas tanto en zonas rurales como en la periferia urbana, de acuerdo con Salvador Chavarría Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6.

Chavarría Vázquez enfatizó que este padecimiento puede resultar mortal si no se detecta y trata a tiempo, por lo que exhortó a la ciudadanía a involucrarse de manera activa en las acciones preventivas para evitar la reproducción de estos parásitos.

Asimismo, alertó sobre la preocupación que genera el desplazamiento de los vectores, los cuales ya no se limitan al campo, sino que han ganado terreno en áreas suburbanas.

Frente a esta situación, subrayó la relevancia de las brigadas sanitarias de saneamiento y la colaboración de los hogares para conservar limpios los domicilios y patios, así como para vigilar la salud de las mascotas.

El representante de la Secretaría de Salud estatal indicó que las autoridades implementan estrategias de ataque directo contra la garrapata y buscan fomentar una mayor cultura preventiva entre los habitantes.

Igualmente, recalcó que la detección oportuna es vital, ya que en sus etapas iniciales la enfermedad suele mimetizarse con otros padecimientos, lo que obstaculiza un tratamiento rápido.

Por otro lado, respecto al dengue, reportó una presencia muy baja en la zona, registrando solo un caso confirmado y cerca de 50 sospechosos hasta la fecha.

Asimismo, el sector salud reiteró que frenar la rickettsia demanda un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, centrado en la higiene doméstica, el control de parásitos y la consulta médica inmediata ante cualquier síntoma.