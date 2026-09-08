Alerta Sanitaria en La Laguna por 16 casos y ocho muertes a causa de Rickettsia

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    Alerta Sanitaria en La Laguna por 16 casos y ocho muertes a causa de Rickettsia
    Salvador Chavarría Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6, alertó por el incremento de casos de rickettsia en la región Lagunera. SANDRA GÓMEZ

La región Lagunera registra 16 casos de rickettsia y ocho fallecimientos, por lo que autoridades sanitarias reforzaron las acciones contra la proliferación de garrapatas en zonas rurales y urbanas

TORREÓN, COAH.- La propagación de la rickettsia encendió las alarmas del sector salud en la región lagunera, impulsada por su elevada tasa de mortalidad y la expansión de garrapatas tanto en zonas rurales como en la periferia urbana, de acuerdo con Salvador Chavarría Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6.

El funcionario detalló que el registro actual asciende a 16 contagios de este mal provocado por la mordedura de garrapatas portadoras, además de lamentar el fallecimiento de ocho personas a consecuencia de la misma.

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Chavarría Vázquez enfatizó que este padecimiento puede resultar mortal si no se detecta y trata a tiempo, por lo que exhortó a la ciudadanía a involucrarse de manera activa en las acciones preventivas para evitar la reproducción de estos parásitos.

Asimismo, alertó sobre la preocupación que genera el desplazamiento de los vectores, los cuales ya no se limitan al campo, sino que han ganado terreno en áreas suburbanas.

Frente a esta situación, subrayó la relevancia de las brigadas sanitarias de saneamiento y la colaboración de los hogares para conservar limpios los domicilios y patios, así como para vigilar la salud de las mascotas.

El representante de la Secretaría de Salud estatal indicó que las autoridades implementan estrategias de ataque directo contra la garrapata y buscan fomentar una mayor cultura preventiva entre los habitantes.

Igualmente, recalcó que la detección oportuna es vital, ya que en sus etapas iniciales la enfermedad suele mimetizarse con otros padecimientos, lo que obstaculiza un tratamiento rápido.

Por otro lado, respecto al dengue, reportó una presencia muy baja en la zona, registrando solo un caso confirmado y cerca de 50 sospechosos hasta la fecha.

Asimismo, el sector salud reiteró que frenar la rickettsia demanda un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, centrado en la higiene doméstica, el control de parásitos y la consulta médica inmediata ante cualquier síntoma.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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