Incendio de vehículo en Torreón no está ligado al proceso electoral: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Incendio de vehículo en Torreón no está ligado al proceso electoral: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
    En redes sociales circuló un video en el que se puede ver a dos sujetos prendiendo fuego a un carro. ESPECIAL

Las autoridades garantizan que la investigación se realiza con transparencia e imparcialidad

TORREÓN, COAH.- El reciente incendio intencional de un vehículo en esta ciudad es investigado por la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el hecho no está relacionado con el proceso electoral en curso en Coahuila para la renovación del Congreso local, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario hace referencia a un video que circula en redes sociales en el que se muestra como sujetos quemaron un automóvil, propiedad de un activista y abogado vinculado a Morena, con domicilio en la colonia Valle Revolución en el municipio Torreón.

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Subrayó que las autoridades actúan con total transparencia y apego a la ley, garantizando que la investigación se lleva a cabo de manera imparcial y sin influencias externas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no dejarse llevar por rumores infundados que buscan desestabilizar el ambiente previo a la jornada electoral.

Jiménez Salinas reiteró que las indagatorias continúan en curso y, hasta el momento, todo indica que el incidente no guarda relación alguna con el proceso electoral.

Explicó que los datos recabados apuntan a motivos ajenos a la contienda política, por lo que pidió evitar especulaciones y la generación de inquietud entre la población.

El gobernador consideró necesario precisar este punto ante la posibilidad de que algunos actores intenten “sacar raja política” de un hecho que, dijo, estaría vinculado a un conflicto personal derivado de las actividades profesionales del propietario del vehículo incendiado.

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En ese sentido, exhortó a no politizar incidentes de carácter privado y llamó a los actores políticos a conducirse con responsabilidad, evitando aprovechar situaciones delicadas para obtener beneficios electorales.

Finalmente, aseguró que se trata de un hecho ocurrido por razones distintas al ámbito político y destacó que, como en todos los casos, la investigación presenta avances importantes. Reiteró además su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y sostuvo que en Coahuila prevalecen la legalidad y la paz social durante el proceso electoral.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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