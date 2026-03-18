Incendio de vehículo en Torreón no está ligado al proceso electoral: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El reciente incendio intencional de un vehículo en esta ciudad es investigado por la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el hecho no está relacionado con el proceso electoral en curso en Coahuila para la renovación del Congreso local, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El mandatario hace referencia a un video que circula en redes sociales en el que se muestra como sujetos quemaron un automóvil, propiedad de un activista y abogado vinculado a Morena, con domicilio en la colonia Valle Revolución en el municipio Torreón.

Subrayó que las autoridades actúan con total transparencia y apego a la ley, garantizando que la investigación se lleva a cabo de manera imparcial y sin influencias externas. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no dejarse llevar por rumores infundados que buscan desestabilizar el ambiente previo a la jornada electoral.

Jiménez Salinas reiteró que las indagatorias continúan en curso y, hasta el momento, todo indica que el incidente no guarda relación alguna con el proceso electoral. Explicó que los datos recabados apuntan a motivos ajenos a la contienda política, por lo que pidió evitar especulaciones y la generación de inquietud entre la población. El gobernador consideró necesario precisar este punto ante la posibilidad de que algunos actores intenten “sacar raja política” de un hecho que, dijo, estaría vinculado a un conflicto personal derivado de las actividades profesionales del propietario del vehículo incendiado.

En ese sentido, exhortó a no politizar incidentes de carácter privado y llamó a los actores políticos a conducirse con responsabilidad, evitando aprovechar situaciones delicadas para obtener beneficios electorales. Finalmente, aseguró que se trata de un hecho ocurrido por razones distintas al ámbito político y destacó que, como en todos los casos, la investigación presenta avances importantes. Reiteró además su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y sostuvo que en Coahuila prevalecen la legalidad y la paz social durante el proceso electoral.

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