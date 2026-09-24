Coahuila destinará más de 3 mil mdp a obras y servicios en sus 38 municipios

Con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, el Gobierno de Coahuila y los ayuntamientos pusieron en marcha el programa “En equipo le entramos”, mediante el cual se realizarán obras y acciones para mejorar servicios públicos en los 38 municipios del Estado. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este jueves en Saltillo el arranque de la estrategia, que concentrará acciones durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027, principalmente en colonias, barrios y ejidos.

Entre las intervenciones contempladas se encuentran obras de agua potable y drenaje, pavimentación, recarpeteo y bacheo, además de acciones en recolección de basura, alumbrado público y mejoramiento de espacios urbanos. También se prevén pozos de agua, rehabilitación de plazas, canchas y espacios culturales, infraestructura educativa y equipamiento como ambulancias, camiones recolectores de basura y luminarias. Durante el evento se realizó la firma del convenio de colaboración para la implementación del programa, con la participación de alcaldes y representantes municipales de diferentes regiones de Coahuila. MÁS DE 3 MIL MILLONES PARA LOS 38 MUNICIPIOS Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, explicó que el programa surgió de un ejercicio de análisis, planeación y coordinación entre las dependencias estatales y los municipios para determinar las principales necesidades de cada localidad.

“El Estado pone recursos, capacidad y coordinación. Los municipios ponen también su parte. Se definen las prioridades desde el conocimiento directo de la gente y juntos hacemos que las cosas sucedan”, señaló. Flores González indicó que la estrategia busca concentrar los recursos en necesidades que tengan un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes, particularmente aquellas relacionadas con servicios públicos. Manolo Jiménez explicó que la estrategia permitirá al Gobierno estatal participar junto con los ayuntamientos en proyectos que corresponden directamente al entorno cotidiano de las comunidades. El Mandatario señaló que las prioridades fueron establecidas a partir de las solicitudes realizadas por los gobiernos municipales y de las peticiones recabadas entre habitantes de las diferentes regiones. “Si mejoramos el entorno de una colonia, al final de cuentas estamos mejorando el entorno donde viven nuestras familias y estamos mejorando su calidad de vida”, expresó. MUNICIPIOS SUMARÁN RECURSOS Jiménez Salinas reconoció que algunos ayuntamientos tienen una capacidad presupuestal limitada para atender simultáneamente las necesidades de infraestructura y servicios que enfrentan. Aseguró que, en algunos casos, el conjunto de proyectos contemplados mediante la estrategia equivaldría a varios años de inversión municipal si los gobiernos locales tuvieran que financiarlos únicamente con sus propios recursos.

Entre las solicitudes planteadas por los alcaldes se encuentran obras de pavimentación y agua, adquisición de camiones recolectores de basura, instalación de luminarias y rehabilitación de espacios públicos. El Gobernador señaló que la combinación de recursos estatales y municipales permitirá concretar los proyectos acordados con los ayuntamientos dentro del programa. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la coordinación permitirá ampliar el alcance de las inversiones y atender áreas como pavimentación, infraestructura educativa, espacios públicos, agua, drenaje y alumbrado. “Cuando el Estado apoya a los municipios, los beneficios se multiplican y quienes salen ganando son nuestras familias”, señaló. REFORZARÁN OBRAS SOCIALES DURANTE 2027 Jiménez recordó que el Gobierno estatal ya desarrollaba el programa Obras sociales a pasos de gigante, con una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos, y señaló que “En equipo le entramos” ampliará ese esfuerzo con recursos superiores a los 3 mil millones.

El Gobernador explicó que durante los primeros años de su administración se concentraron inversiones en seguridad, grandes obras de infraestructura, salud y educación, mientras que la nueva estrategia busca reforzar los servicios municipales durante lo que resta de 2026 y el próximo año. Indicó además que será necesario coordinar la ejecución de las obras entre las dependencias estatales, Mejora Coahuila y cada uno de los ayuntamientos debido al número de proyectos contemplados. Jiménez señaló que el programa se desarrollará mediante coordinación con los gobiernos municipales independientemente de su filiación política y tendrá presencia en los 38 municipios del Estado. El objetivo, sostuvo, será que la inversión se refleje directamente en las condiciones de las colonias, barrios y ejidos mediante servicios y obras que respondan a las necesidades planteadas por sus habitantes.