Colectivos en Torreón exigen justicia y verdad en Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

TORREÓN, COAH.- Integrantes de diversos colectivos de familias de personas desaparecidas se congregaron en el Árbol de la Esperanza en Torreón para recordar que, aseguran, aún no existe justicia ni verdad por sus seres queridos que no han vuelto a casa. Primero celebraron una misa en el sitio, en la que exigieron mantener viva la memoria de sus familiares. Además, colocaron listones con las imágenes de las personas desaparecidas.

Posteriormente realizaron una marcha por el Paseo Colón para visibilizar su reclamo y recordar a la ciudadanía la magnitud de la problemática. Durante la movilización señalaron que en México existen más de 130 mil personas desaparecidas. Las familias coincidieron en que el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es una fecha que no debería existir, pero que aprovechan para hacer visible una problemática que, señalaron, continúa vigente. “Debemos unirnos para que termine. No tenemos un gobierno comprometido, que haga su trabajo. Como sociedad somos y debemos ser los que impulsemos el cuidado de nosotros mismos. Por eso la exigencia de la búsqueda y localización”, comentó Silvia Ortiz, madre buscadora y representante de Grupo Vida.

María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), mencionó que mantienen el mismo reclamo desde el primer día de la desaparición de sus seres queridos. Por ello, aseguró, continuarán alzando la voz “hasta que Dios les dé licencia”. Ortiz sostuvo que, desde su perspectiva, las autoridades apuestan al desgaste de las familias y al paso de los años. Señaló que quienes buscan a sus seres queridos enfrentan también enfermedades y el deterioro físico derivado del tiempo transcurrido.

Advirtió, sin embargo, que detrás de quienes comenzaron las búsquedas existen familias que también se están organizando para continuar con la exigencia de localización de las personas desaparecidas. “No podemos heredarles. Es desgastante, es horrible y como para heredarlo, no es justo”, añadió Ortiz.