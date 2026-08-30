Colectivos en Torreón exigen justicia y verdad en Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

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    Colectivos en Torreón exigen justicia y verdad en Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
    Familias marcharon por el Paseo Colón con fichas e imágenes de sus seres queridos desaparecidos. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Familias realizaron una misa en el Árbol de la Esperanza y marcharon por el Paseo Colón para mantener visible la exigencia de búsqueda y localización de sus seres queridos

TORREÓN, COAH.- Integrantes de diversos colectivos de familias de personas desaparecidas se congregaron en el Árbol de la Esperanza en Torreón para recordar que, aseguran, aún no existe justicia ni verdad por sus seres queridos que no han vuelto a casa.

Primero celebraron una misa en el sitio, en la que exigieron mantener viva la memoria de sus familiares. Además, colocaron listones con las imágenes de las personas desaparecidas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/adulto-mayor-de-torreon-vive-en-situacion-de-calle-en-hermosillo-busca-a-su-familia-lagunera-NF23156209

Posteriormente realizaron una marcha por el Paseo Colón para visibilizar su reclamo y recordar a la ciudadanía la magnitud de la problemática. Durante la movilización señalaron que en México existen más de 130 mil personas desaparecidas.

Las familias coincidieron en que el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es una fecha que no debería existir, pero que aprovechan para hacer visible una problemática que, señalaron, continúa vigente.

“Debemos unirnos para que termine. No tenemos un gobierno comprometido, que haga su trabajo. Como sociedad somos y debemos ser los que impulsemos el cuidado de nosotros mismos. Por eso la exigencia de la búsqueda y localización”, comentó Silvia Ortiz, madre buscadora y representante de Grupo Vida.

$!Familiares colocaron listones y fotografías en el Árbol de la Esperanza para mantener viva la memoria de las personas desaparecidas.
Familiares colocaron listones y fotografías en el Árbol de la Esperanza para mantener viva la memoria de las personas desaparecidas. FRANCISCO RODRÍGUEZ

María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), mencionó que mantienen el mismo reclamo desde el primer día de la desaparición de sus seres queridos. Por ello, aseguró, continuarán alzando la voz “hasta que Dios les dé licencia”.

Ortiz sostuvo que, desde su perspectiva, las autoridades apuestan al desgaste de las familias y al paso de los años. Señaló que quienes buscan a sus seres queridos enfrentan también enfermedades y el deterioro físico derivado del tiempo transcurrido.

$!Colectivos recorrieron las calles de Torreón para mantener visible la exigencia de búsqueda, verdad y justicia.
Colectivos recorrieron las calles de Torreón para mantener visible la exigencia de búsqueda, verdad y justicia. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Advirtió, sin embargo, que detrás de quienes comenzaron las búsquedas existen familias que también se están organizando para continuar con la exigencia de localización de las personas desaparecidas.

“No podemos heredarles. Es desgastante, es horrible y como para heredarlo, no es justo”, añadió Ortiz.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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