Adulto mayor de Torreón vive en situación de calle en Hermosillo; busca a su familia lagunera

HERMOSILLO, SON.- Desde Hermosillo, Sonora, un hombre adulto mayor en situación de calle, originario de Torreón, Coahuila, lanzó un llamado que busca llegar hasta La Laguna: reencontrarse con su familia, a la que asegura no ver ni contactar desde hace aproximadamente tres años. Gracias a la página Devolviéndoles la vida, de Hermosillo, se dio a conocer la historia del señor Manuel Mejía Robles en redes sociales, donde se compartió un video en el que el hombre se identifica y explica parte de su historia, con la esperanza de que algún familiar pueda reconocerlo.

Durante la conversación, don Manuel señala que es de Torreón, Coahuila, y ubica sus raíces en La Laguna. Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo lleva en Hermosillo, responde que aproximadamente tres años y reconoce que durante ese periodo no ha tenido comunicación con su familia. El hombre explica que sus padres ya fallecieron, pero asegura que todavía tiene hermanos y hermanas. Entre los nombres que recuerda menciona a Paulo Mejía Robles, a quien identifica como uno de sus hermanos y como el mayor de la familia.

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Manuel también proporciona una referencia de su lugar de origen. Al hablar sobre el barrio donde vivía, menciona San Joaquín, en la región lagunera, dato que podría resultar clave para que antiguos vecinos o conocidos puedan reconocerlo. Su situación actual es complicada. En el video relata que fue atropellado por un vehículo y que desde entonces tiene dificultades para caminar, principalmente debido a una lesión en una de sus rodillas. Actualmente se encuentra en situación de calle en Hermosillo. La persona que realizó la grabación explica que encontró a Manuel mientras recorría una zona despoblada en busca de personas que pudieran necesitar ayuda. Después de conocer su historia decidió difundirla para intentar localizar a sus familiares y buscar que puedan comunicarse con él. “Lo voy a compartir en una página para que sepa su familia de usted”, le señala el entrevistador durante la conversación, comprometiéndose también a tratar de conseguir una llamada para que pueda tener contacto nuevamente con sus seres queridos.

Quienes difundieron el video plantearon la posibilidad de que la información llegue hasta sus familiares en Coahuila y que, si es posible, puedan comunicarse nuevamente con él. La historia comenzó a moverse entre usuarios de redes sociales. Varias personas han señalado que ya compartieron el video y la información en grupos de Facebook relacionados con San Joaquín, en Torreón, con la esperanza de que algún vecino, conocido o familiar pueda identificar a Manuel.