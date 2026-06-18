Colonos de Torreón Jardín exigen transparentar recursos de seguridad

De acuerdo con los inconformes, el pasado 3 de junio presentaron una solicitud formal para conocer el destino de los recursos administrados por la asociación, así como la justificación del incremento en las cuotas aprobado recientemente.

TORREÓN, COAH.- Vecinos de la colonia Torreón Jardín reiteraron su llamado a la Asociación de Colonos para que transparente el manejo de los recursos destinados a la seguridad del sector. Consideran que hasta ahora no se ha proporcionado información suficiente ni documentación que respalde el uso de las aportaciones realizadas por los residentes.

Posteriormente, fueron convocados a una reunión informativa en la que, señalaron, únicamente se exhibieron registros elaborados de manera manual y sin documentación comprobatoria que permitiera verificar los gastos reportados.

Los residentes indicaron que desde un principio solicitaron acceso a facturas, estados de cuenta, recibos y demás documentos que acreditaran el ejercicio de los recursos. Durante el encuentro se les informó que dicha información sería entregada a más tardar el próximo 30 de junio. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido la totalidad de los documentos requeridos.

La situación, señalaron, ha provocado diferencias de opinión entre los propios habitantes de la colonia. Mientras algunos consideran suficiente la explicación verbal ofrecida por los representantes de la asociación, otros mantienen la exigencia de contar con evidencia documental que brinde certeza sobre el destino de los fondos.

Asimismo, algunos colonos manifestaron que han percibido una actitud de descalificación hacia quienes han planteado cuestionamientos sobre la administración de los recursos. Afirmaron que esta situación ha contribuido a generar un ambiente de tensión dentro de la comunidad.

Los vecinos enfatizaron que sus observaciones no están dirigidas a las acciones de vigilancia o seguridad implementadas en el sector, sino a la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar el uso transparente de los recursos comunes.

Finalmente, señalaron que durante este proceso algunos integrantes de la mesa directiva habrían expresado su intención de separarse de sus cargos, situación que, dijeron, ha generado incertidumbre entre los residentes respecto a la continuidad administrativa y la atención de los asuntos pendientes en la colonia.