Comienza el montaje de 106 locales del Mercadito Navideño, en Torreón

El corredor comercial se instalará sobre la calle Ildefonso Fuentes, entre las avenidas Hidalgo y Juárez, en el primer cuadro de la ciudad. Ahí se podrán encontrar desde árboles, coronas, esferas y series de luces hasta figuras religiosas, heno y musgo para armar los nacimientos.

TORREÓN, COAH.- En los primeros minutos de este miércoles 4 de noviembre comenzó la instalación de los 106 locales del Mercadito Navideño de Torreón . Los comerciantes aprovecharán los próximos días para montar sus puestos y acomodar la mercancía, pues esperan recibir a las primeras familias laguneras este fin de semana.

Luis Alberto Mendoza, director de Plazas y Mercados de Torreón, informó que los permisos para la venta abarcan del 3 de noviembre al 27 de diciembre.

Como parte de las condiciones para operar, los comerciantes deberán respetar el espacio asignado a cada local y mantener libres las banquetas para el paso de los peatones.

El funcionario señaló que personal de la dependencia, con apoyo de otras áreas municipales, recorrió el tramo donde se instalarán los puestos para revisar que se cumplan estas disposiciones.

Con 76 años de tradición, el Mercadito Navideño sigue siendo un punto de encuentro para quienes acuden al Centro a surtirse de adornos para sus casas y negocios.

Para las decenas de familias que cada año levantan sus puestos en la Ildefonso Fuentes, estas semanas representan una de sus principales temporadas de venta.