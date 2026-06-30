Con la rehabilitación de drenaje en Zaragoza Sur se buscará dignificar el entorno urbano y la salud pública en Torreón

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    Con la rehabilitación de drenaje en Zaragoza Sur se buscará dignificar el entorno urbano y la salud pública en Torreón
    Las cuadrillas trabajan actualmente en la calle Lago del Esclavo, donde realizan excavaciones para instalar nueva tubería. SANDRA GÓMEZ

Las obras en la colonia presentan distintos niveles de avance y buscan prevenir riesgos sanitarios y daños a la infraestructura

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura básica en sectores vulnerables, la Dirección de Obras Públicas de Torreón avanza en la rehabilitación del drenaje sanitario de la colonia Zaragoza Sur, proyecto que busca mejorar la calidad de vida de cientos de familias.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, titular de la dependencia, señaló que estas obras forman parte de un programa integral de modernización de la red sanitaria municipal, con el objetivo de atender problemas que afectan la salud, la seguridad y el entorno urbano.

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Actualmente, las cuadrillas trabajan en la calle Lago del Esclavo, en el tramo comprendido entre Manuel Acuña y Lago Superior. Tras concluir las labores de trazo, nivelación, sondeos y demolición del pavimento, el personal realiza las excavaciones necesarias para instalar la nueva tubería.

OBRAS REGISTRAN DISTINTOS AVANCES

De manera paralela, Von Bertrab informó que la rehabilitación sobre la calle Lago Superior registra un avance del 90 por ciento, mientras que la obra en la calle Nicaragua alcanza el 75 por ciento de ejecución.

El funcionario destacó que la administración municipal ha concentrado esfuerzos en Zaragoza Sur para garantizar un sistema de drenaje más eficiente y brindar mejores condiciones a los habitantes del sector.

BUSCAN PREVENIR RIESGOS SANITARIOS

Explicó que este tipo de rehabilitaciones son fundamentales para prevenir fugas de aguas residuales, reducir riesgos sanitarios, evitar malos olores y disminuir la posibilidad de hundimientos que afecten la infraestructura vial.

Asimismo, Von Bertrab reconoció que, aunque se trata de obras subterráneas cuya magnitud no siempre es visible para la población, representan una inversión indispensable para fortalecer la salud pública y el desarrollo urbano. Reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar modernizando la red hidráulica en beneficio de las familias torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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