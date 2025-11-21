Con más de mil 500 trámites cierra la Brigada del Registro Civil en Torreón

Selina Bremer de Cepeda , presidenta honoraria del DIF Torreón, informó que la respuesta ciudadana superó expectativas, destacando la importancia de facilitar a la población el acceso a documentos que garantizan su identidad y seguridad legal.

TORREÓN, COAH.- La tercera brigada del Registro Civil organizada por el Ayuntamiento de Torreón , en coordinación con el Gobierno del Estado, concluyó con un total de mil 544 trámites gratuitos, acercando servicios esenciales a cientos de familias y fortaleciendo su certeza jurídica.

“Fue importante que las personas aprovecharan estas brigadas para poder dar certidumbre legal a sus familias”, expresó Bremer de Cepeda, quien reconoció la participación activa de las y los torreonenses durante la jornada.

Por su parte, la directora del DIF Torreón, Marlene Martínez, señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado fue instrucción directa del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de reducir tiempos y traslados para las familias que requieren documentación oficial.

“El Alcalde indicó que nos coordináramos con el Gobierno del Estado para acercar estos servicios a la gente, y hoy vemos reflejado ese esfuerzo en los resultados”, afirmó.

Durante la brigada se realizaron 180 aclaraciones, 1,200 expediciones de actas, 60 certificados de inexistencia, 60 registros, 7 constancias de no localización, 34 asesorías y 3 acreditaciones de Pronnif, beneficiando a habitantes de distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones que faciliten el acceso a servicios básicos y fortalezcan la certeza jurídica de las familias de Torreón.