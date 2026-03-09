Torreón: UAdeC albergará el Congreso Internacional de Emergencias Médicas

TORREÓN, COAH.– El XXVI Congreso Internacional “Emergencias médicas: retos, respuestas y realidades” se llevará a cabo por estudiantes de la Facultad de Medicina Unidad Laguna del 17 al 21 de marzo, en Torreón.

Este evento está dirigido a médicos en formación, residentes, estudiantes y paramédicos interesados, según informó el comité organizador en rueda de prensa.

La actividad curricular tiene como objetivo proporcionar un espacio de actualización y fortalecimiento de competencias clínicas, fomentando el intercambio de experiencias entre especialistas y futuros profesionales del área médica.

El programa académico se dividirá en dos fases principales: los dos primeros días estarán dedicados a talleres teóricos y prácticos, orientados al desarrollo de habilidades esenciales para el manejo de situaciones críticas. El 19 y 20 de marzo se llevarán a cabo ponencias impartidas por expertos y actividades académicas como concursos de carteles científicos.

Los temas que se abordarán incluyen urgencias y cuidados críticos, cirugía general, ginecología, pediatría, neurología y oftalmología, entre otros. Entre los ponentes destacan los doctores Vanessa Cano (“Código cerebro”), Jorge García (“Perlas del tratamiento de infarto agudo al miocardio”), Héctor Betancourt (“Arritmias en el contexto de una emergencia”), María Teresa Torres (“Tirotoxicosis e insuficiencia suprarrenal aguda”), Alán Calderón (“Hemorragia obstétrica”), Verónica Rodríguez (“Glaucoma agudo”), Luis Horacio Ramírez (“Trauma cráneoencefálico severo”), Laura Sujo (“Síndrome de HELLP”) y Karla Hernández (“Sepsis y choque séptico”).

El costo de inscripción al congreso será de 400 pesos; la escuela otorgará becas a 100 estudiantes que no cuenten con recursos para su registro, informó el director Carlos Acevedo. Además, la Dirección de la Facultad apoyará al comité organizador con recursos económicos para la realización de las actividades.

La inauguración se celebrará a las 9:45 horas en el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre de Ciudad Universitaria, mientras que las ponencias se presentarán en el auditorio de la Facultad de Medicina.