Entrega Román Cepeda pavimentación del bulevar Torreón 2000; invierte 8 mdp en movilidad y drenaje

Torreón
/ 9 marzo 2026
    El alcalde Román Cepeda González entregó la obra de pavimentación en el bulevar Torreón 2000 y prolongación Juárez. SANDRA GÓMEZ

El director de Obras Públicas detalló que la intervención fue estratégica, ya que dicha arteria solía quedar inhabilitada durante las lluvias.

TORREÓN, COAHUILA. – Con el objetivo de transformar la conectividad y seguridad en el sector oriente de la ciudad, el alcalde Román Cepeda González encabezó la entrega oficial de los trabajos de pavimentación y adecuación vial en el bulevar Torreón 2000 y la prolongación Juárez.

La obra, que representó una inversión de 8 millones de pesos, no solo renueva la carpeta asfáltica, sino que resuelve un problema histórico de inundaciones en la zona. Durante el evento, el munícipe destacó que esta acción forma parte de un paquete de obras que actualmente supera los 100 millones de pesos en diversos puntos del municipio.}

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, detalló que la intervención fue estratégica, ya que dicha arteria solía quedar inhabilitada durante las lluvias. Para ello, se instalaron seis bocas de tormenta y se rehabilitó el sistema de drenaje pluvial.

Las especificaciones técnicas de la obra incluyen:

18 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Renivelación de brocales y adecuaciones sanitarias.

Ampliación del acceso a la carretera Torreón–Matamoros, pasando de uno a dos carriles de entrada y salida, lo que reducirá drásticamente las filas en horas pico.

Cepeda González enfatizó que el oriente es la zona de mayor crecimiento poblacional, por lo que su administración trabaja simultáneamente en más de 20 obras en colonias como Eduardo Guerra, Villa California, Carolinas y la zona del ejido El Águila.

”Hablar y prometer no cuesta; cumplir sí cuesta trabajo. En esta Administración, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se cumple y se dan resultados”, afirmó el Alcalde, recordando que Torreón se posiciona hoy como la segunda ciudad más segura del país entre municipios de su escala.

Por su parte, representantes de la sociedad civil y fraccionamientos organizados agradecieron la intervención, señalando que anteriormente era necesario el uso de pipas para desalojar el agua acumulada en el cruce, situación que hoy queda resuelta.

Al evento asistieron autoridades municipales, representantes de cámaras empresariales como COPARMEX y comités vecinales, quienes respaldaron la continuidad de proyectos de movilidad como el próximo Parque Lineal Oriente y el Centro Cultural del Norte.

Temas


obras públicas
megaobras

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

