Concluye el Ciclo Agrícola en La Laguna con el uso de 745.86 millones de m³ de agua

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Torreón
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    Concluye el Ciclo Agrícola en La Laguna con el uso de 745.86 millones de m³ de agua
    La Asociación de Usuarios Villa del Nazas A.C. inauguró su nuevo edificio directivo. SANDRA GÓMEZ

Conagua cerró el Ciclo Agrícola 2025-2026 en el Distrito de Riego 017 tras utilizar 745.86 millones de metros cúbicos para irrigar 40 mil 66 hectáreas

TORREÓN, COAH.- Con la extracción de 745.86 millones de metros cúbicos de agua procedentes del embalse Lázaro Cárdenas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio por finalizado formalmente el Ciclo Agrícola 2025-2026 en el Distrito de Riego 017 de la Región Lagunera, donde se irrigaron más de 40 mil hectáreas.

La cifra total utilizada se situó apenas por debajo de la cuota máxima de 750 millones de metros cúbicos que aprobó el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) para las actividades del campo.

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Información brindada por el organismo federal indica que, a lo largo de este periodo, se cultivaron 40 mil 66 hectáreas en dicho distrito, una zona productiva clave para la Comarca Lagunera, que abarca territorios de Coahuila y Durango.

El cierre oficial de las labores de riego tuvo lugar a las 11:00 horas durante la sesión del Comité Hidráulico, foro que reunió a los representantes de las asociaciones civiles de usuarios integradas al Distrito de Riego.

De la dotación global autorizada de 750 millones de metros cúbicos, se mantuvieron en el embalse 4.14 millones sin extraer, lo que equivale al aprovechamiento de cerca del 99.4 por ciento del volumen asignado.

La reunión tuvo como sede la Asociación de Usuarios Villa del Nazas A.C., marco en el cual, además, se cortó el listón inaugural de su nuevo edificio directivo, obra financiada mediante la aportación y participación de los integrantes del módulo.

Asimismo, la Conagua ratificó su compromiso de mantener la labor coordinada con las agrupaciones de productores para asegurar una gestión sustentable y eficiente del agua en la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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