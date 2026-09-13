Conmemora Riquelme 179 aniversario de los Niños Héroes en Torreón; destaca labor del Ejército y Guardia Nacional
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En ceremonia por los Niños Héroes, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el honor de las Fuerzas Armadas y llamó a preservar la paz y el futuro de la niñez torreonense
TORREÓN, COAH.- Al encabezar la ceremonia por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís enalteció el honor y la lealtad de las Fuerzas Armadas y llamó a defender el porvenir de la niñez torreonense.
En el marco de las fiestas patrias y del 119 aniversario de Torreón como ciudad, el edil evocó con fervor patriótico la memoria de los cadetes Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, quienes el 13 de septiembre de 1847 inmortalizaron su defensa del Castillo de Chapultepec.
Acompañado por mandos militares como el Gral. Bgda. E.M. Omar León Arroyo (Mando Especial de La Laguna) y autoridades civiles, subrayó que la paz regional se sostiene en la coordinación interinstitucional.
“No permitiremos que se vulneren la tranquilidad y fortalezas construidas”, sentenció, reconociendo además la visión del gobernador Manolo Jiménez, antes de cerrar con el lema: ¡Vamos Seguros!