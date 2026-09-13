Conmemora Riquelme 179 aniversario de los Niños Héroes en Torreón; destaca labor del Ejército y Guardia Nacional

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    Conmemora Riquelme 179 aniversario de los Niños Héroes en Torreón; destaca labor del Ejército y Guardia Nacional
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el acto conmemorativo por la Gesta Heroica de los Niños Héroes. SANDRA GÓMEZ

En ceremonia por los Niños Héroes, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el honor de las Fuerzas Armadas y llamó a preservar la paz y el futuro de la niñez torreonense

TORREÓN, COAH.- Al encabezar la ceremonia por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís enalteció el honor y la lealtad de las Fuerzas Armadas y llamó a defender el porvenir de la niñez torreonense.

En el marco de las fiestas patrias y del 119 aniversario de Torreón como ciudad, el edil evocó con fervor patriótico la memoria de los cadetes Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, quienes el 13 de septiembre de 1847 inmortalizaron su defensa del Castillo de Chapultepec.

$!Autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia por los Niños Héroes de Chapultepec.
Autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia por los Niños Héroes de Chapultepec. SANDRA GÓMEZ
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$!Durante la ceremonia, se recordó la defensa del Castillo de Chapultepec ocurrida el 13 de septiembre de 1847.
Durante la ceremonia, se recordó la defensa del Castillo de Chapultepec ocurrida el 13 de septiembre de 1847. SANDRA GÓMEZ

Acompañado por mandos militares como el Gral. Bgda. E.M. Omar León Arroyo (Mando Especial de La Laguna) y autoridades civiles, subrayó que la paz regional se sostiene en la coordinación interinstitucional.

$!Riquelme Solís destacó la coordinación entre instituciones como base para mantener la paz en La Laguna.
Riquelme Solís destacó la coordinación entre instituciones como base para mantener la paz en La Laguna. SANDRA GÓMEZ

“No permitiremos que se vulneren la tranquilidad y fortalezas construidas”, sentenció, reconociendo además la visión del gobernador Manolo Jiménez, antes de cerrar con el lema: ¡Vamos Seguros!

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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