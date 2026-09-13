Tras su detención en Torreón, perfilan traslado de Ganem al penal de Almoloya

Versiones extraoficiales apuntan a que Ganem Guerrero sería trasladado a un penal federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, ante una presunta acusación de delincuencia organizada, pidiendo aún la confirmación oficial de la FGR sobre la situación jurídica y los cargos exactos.

TORREÓN, COAH.- En un despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutado la madrugada de este domingo en Torreón, fue detenido José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, junto con su esposa, Martha Rodríguez Romero, expresidenta del Centro de Justicia Municipal.

Las acciones de la Federación iniciaron alrededor de las 04:00 horas, cuando agentes cumplimentaron órdenes de cateo en domicilios vinculados al exfuncionario municipal. El saldo preliminar del operativo asciende a cuatro personas detenidas (el matrimonio y dos implicados más), con las indagatorias en curso.

Inicialmente, reportes extraoficiales señalaban que las pesquisas respondían a actividades empresariales y negocios de carácter privado, ajenos a la función pública ejercida en Torreón.

Sin embargo, el transcurso de las horas modificó el escenario al surgir indicios de una investigación federal por presunta delincuencia organizada, detonante del eventual traslado a Almoloya de Juárez.

Será la FGR la encargada de validar formalmente el número de detenidos, las órdenes judiciales de origen y la adscripción jurisdiccional definitiva.

El caso genera gran impacto local debido al alto rango institucional que desempeñaron ambos exfuncionarios:

Por un lado, José Elías Ganem Guerrero se desempeñó como secretario del Ayuntamiento durante la gestión del entonces alcalde Román Alberto Cepeda González, concluyendo su encargo el 29 de agosto de 2025. Desde esa posición tuvo injerencia directa en ejes clave como gobernabilidad, seguridad pública y la operación interna de la administración municipal.