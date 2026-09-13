Tras su detención en Torreón, perfilan traslado de Ganem al penal de Almoloya

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Tras su detención en Torreón, perfilan traslado de Ganem al penal de Almoloya
    José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, fue detenido durante el operativo federal. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGR

Versiones extraoficiales apuntan a un posible traslado de Ganem Guerrero a un penal federal en Almoloya de Juárez

TORREÓN, COAH.- En un despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutado la madrugada de este domingo en Torreón, fue detenido José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento, junto con su esposa, Martha Rodríguez Romero, expresidenta del Centro de Justicia Municipal.

Versiones extraoficiales apuntan a que Ganem Guerrero sería trasladado a un penal federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, ante una presunta acusación de delincuencia organizada, pidiendo aún la confirmación oficial de la FGR sobre la situación jurídica y los cargos exactos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/attolini-califica-aprehension-de-ganem-y-rodriguez-como-primer-paso-de-la-justicia-nadie-debe-estar-por-encima-de-la-ley-ND23466957
$!El operativo federal incluyó órdenes de cateo en domicilios vinculados con el exfuncionario municipal.
El operativo federal incluyó órdenes de cateo en domicilios vinculados con el exfuncionario municipal. CORTESÍA

Las acciones de la Federación iniciaron alrededor de las 04:00 horas, cuando agentes cumplimentaron órdenes de cateo en domicilios vinculados al exfuncionario municipal. El saldo preliminar del operativo asciende a cuatro personas detenidas (el matrimonio y dos implicados más), con las indagatorias en curso.

Inicialmente, reportes extraoficiales señalaban que las pesquisas respondían a actividades empresariales y negocios de carácter privado, ajenos a la función pública ejercida en Torreón.

Sin embargo, el transcurso de las horas modificó el escenario al surgir indicios de una investigación federal por presunta delincuencia organizada, detonante del eventual traslado a Almoloya de Juárez.

Será la FGR la encargada de validar formalmente el número de detenidos, las órdenes judiciales de origen y la adscripción jurisdiccional definitiva.

El caso genera gran impacto local debido al alto rango institucional que desempeñaron ambos exfuncionarios:

Por un lado, José Elías Ganem Guerrero se desempeñó como secretario del Ayuntamiento durante la gestión del entonces alcalde Román Alberto Cepeda González, concluyendo su encargo el 29 de agosto de 2025. Desde esa posición tuvo injerencia directa en ejes clave como gobernabilidad, seguridad pública y la operación interna de la administración municipal.

$!Agentes federales ejecutaron órdenes de cateo en domicilios vinculados al exfuncionario municipal.
Agentes federales ejecutaron órdenes de cateo en domicilios vinculados al exfuncionario municipal. CORTESÍA

Por el otro, Martha Rodríguez Romero encabezó inicialmente el extinto Tribunal de Justicia Municipal para después asumir la dirección del Centro de Justicia Municipal. Rodríguez Romero dejó este encargo a principios de septiembre de 2026, apenas unos días antes de ser aprehendida en el operativo federal junto con su esposo.

La expectativa legal se centra en las próximas horas, cuando la FGR presente a los detenidos ante la autoridad judicial federal para formalizar imputaciones y definir el estatus del traslado al penal mexiquense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGR

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México