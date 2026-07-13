Continúa proceso de profesionalización y ascensos en la Policía de Torreón

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    Continúa proceso de profesionalización y ascensos en la Policía de Torreón
    Este lunes se llevóaron a cabo las evaluaciones físicas y teóricas. SANDRA GÓMEZ

Participan 102 elementos que aspiran a escalafón superior

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón dio a conocer que la convocatoria de Promoción y Ascenso de Grado 2026 para la corporación policial ha avanzado a la fase de pruebas físicas, en la que participan 102 elementos aspirantes a un escalafón superior.

Dicha etapa inició este lunes, tras haber finalizado exitosamente el ciclo de evaluaciones teóricas y prácticas. En aquellos ejercicios previos, los uniformados acreditaron sus competencias sobre conocimientos normativos, destrezas operativas y el dominio técnico de su armamento reglamentario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/estrenan-luminarias-led-en-avenida-venezuela-de-torreon-OF22140178

Actualmente, los oficiales son sometidos a baterías de pruebas para constatar su estado atlético, evaluando capacidades como resistencia, fuerza, coordinación y velocidad. El circuito incluye ejercicios de calistenia, pruebas de flexibilidad, velocidad en 100 metros, carrera de fondo de mil 200 metros y el tradicional salto de valor.

$!Las evaluaciones físicas y teóricas garantizan que los ascensos se otorgan a quienes realmente se los ganaron.
Las evaluaciones físicas y teóricas garantizan que los ascensos se otorgan a quienes realmente se los ganaron. CORTESÍA

Autoridades locales recalcaron que este procedimiento integra diversas fases rigurosas para asegurar que la promoción sea un reflejo de los estándares físicos, técnicos y el desempeño profesional de cada elemento.

El propósito fundamental de este ejercicio es garantizar que los ascensos se otorguen mediante méritos comprobables, impulsando con ello la constante capacitación y el crecimiento integral dentro de la fuerza pública municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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