Estrenan luminarias LED en avenida Venezuela de Torreón

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Torreón
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    Estrenan luminarias LED en avenida Venezuela de Torreón
    Instalan nuevas luminarias en la avenida Venezuela de Torreón, Coahuila. CORTESÍA.

La intervención incluyó 600 metros de cableado nuevo, limpieza del sector y retiro de grafiti en el cruce que comunica a cuatro colonias del oriente de la ciudad lagunera

Nueve luminarias LED y 600 metros de cableado eléctrico fueron instalados en la avenida Venezuela, en Torreón, para mejorar la visibilidad en un cruce utilizado por peatones y automovilistas.

Los trabajos se realizaron en el tramo que conecta con las avenidas Ñado y Campo Nuevo, así como con la calle Buenos Aires.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/supervisa-miguel-riquelme-operatividad-y-calidad-de-los-servicios-publicos-de-torreon-BA22118786

Esta vialidad comunica a las colonias Valle Oriente, Las Flores, Periodistas y Latinoamericano, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar.

De acuerdo con el funcionario, la renovación del cableado permitirá mejorar la alimentación eléctrica y el funcionamiento del sistema de alumbrado público en la zona.

Trabajadores de mantenimiento urbano retiraron también grafiti, mediante trabajos de pintura, y realizaron el encalado de bardas ubicadas en el sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-mantiene-en-marcha-mas-de-30-obras-de-infraestructura-urbana-JD22039624

Las autoridades municipales de Torreón señalaron que estas labores forman parte de las intervenciones de mantenimiento, iluminación y limpieza realizadas en distintas vialidades.

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