Estrenan luminarias LED en avenida Venezuela de Torreón

Nueve luminarias LED y 600 metros de cableado eléctrico fueron instalados en la avenida Venezuela, en Torreón, para mejorar la visibilidad en un cruce utilizado por peatones y automovilistas. Los trabajos se realizaron en el tramo que conecta con las avenidas Ñado y Campo Nuevo, así como con la calle Buenos Aires.

Esta vialidad comunica a las colonias Valle Oriente, Las Flores, Periodistas y Latinoamericano, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar. De acuerdo con el funcionario, la renovación del cableado permitirá mejorar la alimentación eléctrica y el funcionamiento del sistema de alumbrado público en la zona. Trabajadores de mantenimiento urbano retiraron también grafiti, mediante trabajos de pintura, y realizaron el encalado de bardas ubicadas en el sector.

Las autoridades municipales de Torreón señalaron que estas labores forman parte de las intervenciones de mantenimiento, iluminación y limpieza realizadas en distintas vialidades.