Controlan fuga de gas en bulevar Centenario de Torreón; mantienen circulación parcial

TORREÓN, COAH.- Autoridades de Torreón reportaron una fuga de gas natural sobre el bulevar Centenario, lo que derivó en un operativo de seguridad y el cierre parcial de la vialidad durante la jornada de este 22 de noviembre.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos, encabezada por Jorge Luis Juárez Llanas, confirmó que el incidente ya se encuentra bajo control y no representa un riesgo mayor para la ciudadanía. Sin embargo, como medida preventiva, se mantiene el tránsito habilitado únicamente en dos carriles mientras concluyen las maniobras en la zona.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió de manera accidental durante los trabajos de excavación correspondientes al proyecto Agua Saludable.

Elementos de la corporación permanecen en el sitio en coordinación con otras dependencias para restablecer el servicio y la normalidad en la vía lo antes posible.

Se exhorta a los automovilistas a circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes.

Para reportar emergencias, la ciudadanía puede contactar al 911 o directamente a la estación de bomberos al 871-712-0066.