Convocan a foro universitario para reflexionar sobre la crisis hídrica en La Laguna

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Torreón
/ 18 marzo 2026
    Convocan a foro universitario para reflexionar sobre la crisis hídrica en La Laguna
    Estudiantes y docentes impulsan un foro para visibilizar la problemática del agua en la Comarca Lagunera. CORTESÍA

Encuentro académico reunirá especialistas, estudiantes y sociedad civil para analizar retos, promover soluciones y fortalecer conciencia ambiental en la región

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, anunció la realización del Foro del Día Mundial del Agua, un espacio de diálogo y análisis que busca visibilizar la problemática de la escasez hídrica.

El evento es impulsado por el colectivo universitario “Grillos bajo el agua” y se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en la Infoteca “León Felipe” de Ciudad Universitaria, Campus Torreón, con la participación de instituciones académicas y organizaciones ciudadanas de la Comarca Lagunera.

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ESPACIO DE DIÁLOGO ANTE UNA PROBLEMÁTICA URGENTE

Durante la presentación oficial del foro, el director de la FCPyS, Ricardo Jurado Rangel, acompañado por el ex catedrático Rafael Zuno Sandoval y estudiantes de Ciencias de la Comunicación, destacaron la relevancia de generar espacios que fomenten la discusión informada sobre la crisis del agua.

El foro contempla una serie de conferencias en las que especialistas abordarán tanto el panorama local como global, así como las luchas sociales y movimientos enfocados en la defensa, rescate y conservación de los recursos hídricos.

PROPUESTAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Además del análisis, se busca impulsar alternativas de solución que promuevan la preservación de este recurso esencial, a través de iniciativas que integren la educación, la investigación y la acción comunitaria.

En ese sentido, el estudiante Ángel Fernando Galindo explicó que el colectivo “Grillos bajo el agua”, surgido recientemente, responde a la inquietud de jóvenes universitarios ante la falta de conciencia ambiental y la limitada implementación de acciones concretas.

“Existe una baja conciencia ambiental y escasas acciones para atender la problemática; desde el colectivo queremos incidir y generar un cambio”, señaló.

El foro se perfila como un punto de encuentro para articular esfuerzos entre academia y sociedad, con el objetivo de fortalecer una cultura del cuidado del agua como derecho humano y recurso indispensable para la vida.

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