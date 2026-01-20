Convocan a protesta pacífica por muerte de joven bajo custodia en Torreón

Torreón
/ 20 enero 2026
    Convocan a protesta pacífica por muerte de joven bajo custodia en Torreón
    Familiares y amigos de Chris Hernán Rentería convocaron a una concentración frente al Centro de Justicia Municipal. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Familiares y ciudadanos exigen esclarecer el fallecimiento de Chris Hernán Rentería y demandan transparencia a las autoridades

TORREÓN, COAH.- Familiares, amigos y ciudadanos convocaron a una concentración pacífica este martes a las 19:00 horas frente al Centro de Justicia Municipal de Torreón, con el objetivo de exigir el esclarecimiento del fallecimiento de Chris Hernán Rentería Pérez, ocurrido presuntamente mientras se encontraba bajo custodia de autoridades locales.

La movilización surge tras la denuncia pública de sus allegados, quienes señalan que hasta el momento no existe un peritaje oficial que explique las causas de la muerte, situación que ha generado indignación y preocupación social.

$!Imagen de la última publicación del joven ahora muerto.
Imagen de la última publicación del joven ahora muerto. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el joven habría sostenido un altercado previo en el bar “Mr. Rabbit”, donde presuntamente se le impidió salir del lugar antes de ser detenido. Posteriormente, habría sido trasladado a instalaciones municipales, donde, según los reclamos, pudo haber sido víctima de agresiones físicas que derivaron en su fallecimiento, hechos que aún no han sido confirmados por las autoridades.

“No podemos callar ante esta tragedia”, han expresado familiares y allegados, quienes demandan la entrega de las grabaciones de seguridad tanto del establecimiento nocturno como de las instalaciones municipales, así como la identificación del personal policial que se encontraba de turno al momento de la detención.

La comunidad exige transparencia total en la investigación y que las autoridades municipales y de procuración de justicia informen de manera clara y oportuna sobre lo ocurrido, al considerar que podría tratarse de un caso grave de omisión o abuso de poder.

Temas


Muertes
protestas
Abuso de autoridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

