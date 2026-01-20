Convocan a protesta pacífica por muerte de joven bajo custodia en Torreón

TORREÓN, COAH.- Familiares, amigos y ciudadanos convocaron a una concentración pacífica este martes a las 19:00 horas frente al Centro de Justicia Municipal de Torreón, con el objetivo de exigir el esclarecimiento del fallecimiento de Chris Hernán Rentería Pérez, ocurrido presuntamente mientras se encontraba bajo custodia de autoridades locales.

La movilización surge tras la denuncia pública de sus allegados, quienes señalan que hasta el momento no existe un peritaje oficial que explique las causas de la muerte, situación que ha generado indignación y preocupación social.

