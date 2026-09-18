Convocan a sociedad lagunera a unirse este domingo a mega jornada de limpieza del río Nazas

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Torreón
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    Convocan a sociedad lagunera a unirse este domingo a mega jornada de limpieza del río Nazas
    La jornada de limpieza será este 20 de septiembre; se espera la participación de estudiantes de al menos seis universidades. SANDRA GÓMEZ

Convocatoria de Conagua va dirigida a familias de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, Durango

TORREÓN, COAH.- Habitantes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo están siendo convocados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para participar activamente este 20 de septiembre en la Mega Jornada de Limpieza de Ríos 2026, la cual tendrá como escenario el lecho seco del río Nazas.

Las acciones de recolección y retiro de basura iniciarán formalmente a las 09:00 horas en diversos tramos del cauce, estableciendo como punto de encuentro inicial el Puente Plateado a partir de las 08:30 de la mañana.

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Al respecto, Juan Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, destacó que la suma de las familias de los tres municipios resulta fundamental para rescatar este entorno natural y fortalecer el cuidado de un espacio compartido entre Coahuila y Durango.

Esta iniciativa federal se alinea con el Compromiso 92 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a rescatar, sanear y restaurar los afluentes prioritarios de la República Mexicana.

Para lograr un mayor impacto, el operativo en la Comarca Lagunera coordinará esfuerzos con los gobiernos locales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, así como con la comunidad estudiantil de la Universidad La Salle, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Conalep Torreón y la Universidad Tecnológica de Torreón.

Asimismo, se sumarán al llamado la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio y diversas empresas extractivas dedicadas a la trituración de materiales pétreos.

Finalmente, la instancia federal subrayó que el propósito central de la estrategia va más allá de limpiar el lecho del Nazas, buscando despertar una conciencia colectiva permanente en favor de la conservación ambiental y el rescate de los cuerpos hídricos regionales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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