Convocan a sociedad lagunera a unirse este domingo a mega jornada de limpieza del río Nazas

Las acciones de recolección y retiro de basura iniciarán formalmente a las 09:00 horas en diversos tramos del cauce, estableciendo como punto de encuentro inicial el Puente Plateado a partir de las 08:30 de la mañana.

TORREÓN, COAH.- Habitantes de Torreón , Gómez Palacio y Lerdo están siendo convocados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para participar activamente este 20 de septiembre en la Mega Jornada de Limpieza de Ríos 2026, la cual tendrá como escenario el lecho seco del río Nazas.

Al respecto, Juan Gabriel Riestra Beltrán, titular del Organismo de Cuencas Centrales del Norte, destacó que la suma de las familias de los tres municipios resulta fundamental para rescatar este entorno natural y fortalecer el cuidado de un espacio compartido entre Coahuila y Durango.

Esta iniciativa federal se alinea con el Compromiso 92 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a rescatar, sanear y restaurar los afluentes prioritarios de la República Mexicana.

Para lograr un mayor impacto, el operativo en la Comarca Lagunera coordinará esfuerzos con los gobiernos locales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, así como con la comunidad estudiantil de la Universidad La Salle, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Conalep Torreón y la Universidad Tecnológica de Torreón.

Asimismo, se sumarán al llamado la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio y diversas empresas extractivas dedicadas a la trituración de materiales pétreos.

Finalmente, la instancia federal subrayó que el propósito central de la estrategia va más allá de limpiar el lecho del Nazas, buscando despertar una conciencia colectiva permanente en favor de la conservación ambiental y el rescate de los cuerpos hídricos regionales.