Coparmex Laguna apuesta por seguridad y democracia para atraer inversión

TORREÓN, COAH.- La presidenta de Coparmex La Laguna, Mary Carmen Reyes García, afirmó que el organismo empresarial mantiene su enfoque en fortalecer condiciones clave para atraer inversión a la zona metropolitana, entre las que destacan la seguridad, la conectividad y el fortalecimiento del estado democrático de derecho.

La líder empresarial explicó que el trabajo del organismo se concentra en tres pilares estratégicos: la incidencia en el estado de derecho, el impulso a la economía solidaria y la promoción de la inclusión, como base para generar confianza entre inversionistas y fortalecer el desarrollo regional.

En el marco del próximo proceso electoral en Coahuila, que contempla la renovación del Congreso del Estado, Reyes García señaló que Coparmex Laguna colabora con organizaciones civiles como PC29 y el Consejo Cívico de las Instituciones, además de mantener diálogo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para fomentar la participación ciudadana.