Coparmex Laguna apuesta por seguridad y democracia para atraer inversión
La presidenta Mary Carmen Reyes García destaca que la certeza jurídica y la participación ciudadana son claves para el desarrollo regional
TORREÓN, COAH.- La presidenta de Coparmex La Laguna, Mary Carmen Reyes García, afirmó que el organismo empresarial mantiene su enfoque en fortalecer condiciones clave para atraer inversión a la zona metropolitana, entre las que destacan la seguridad, la conectividad y el fortalecimiento del estado democrático de derecho.
La líder empresarial explicó que el trabajo del organismo se concentra en tres pilares estratégicos: la incidencia en el estado de derecho, el impulso a la economía solidaria y la promoción de la inclusión, como base para generar confianza entre inversionistas y fortalecer el desarrollo regional.
En el marco del próximo proceso electoral en Coahuila, que contempla la renovación del Congreso del Estado, Reyes García señaló que Coparmex Laguna colabora con organizaciones civiles como PC29 y el Consejo Cívico de las Instituciones, además de mantener diálogo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para fomentar la participación ciudadana.
“Ya hemos establecido diálogo con el INE y consideramos vital impulsar campañas de participación para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto libremente y no minimice estos procesos por considerarlos menos relevantes”, expresó.
Indicó que la certeza jurídica se fortalece con una ciudadanía activa en las urnas, especialmente en la elección de representantes legislativos, quienes tienen en sus manos dar seguimiento a políticas públicas ya aprobadas.
En ese sentido, recordó que aunque en Coahuila existe una Ley del Emprendimiento, aún falta la creación del fideicomiso correspondiente, pese a que la legislación fue aprobada hace dos años. “Es una política pública que no ha tenido el seguimiento necesario en el Congreso del Estado”, apuntó.
Reyes García subrayó también la importancia de mantener las mesas de diálogo en el Consejo de la Competitividad, lo que permitiría que La Laguna cuente con indicadores propios y diferenciados, fortaleciendo su atractivo para la inversión y la innovación.
Finalmente, destacó el liderazgo de Coparmex Laguna en el Consejo Universidad–Empresa, donde, a través del modelo de educación dual, cientos de jóvenes ya se encuentran integrados al ámbito laboral, fortaleciendo el vínculo entre formación académica y sector productivo.