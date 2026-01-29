Coparmex Laguna apuesta por seguridad y democracia para atraer inversión

Torreón
/ 29 enero 2026
    Coparmex Laguna apuesta por seguridad y democracia para atraer inversión
    El organismo empresarial impulsa acciones para fortalecer el estado de derecho y la competitividad regional. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Mary Carmen Reyes García destaca que la certeza jurídica y la participación ciudadana son claves para el desarrollo regional

TORREÓN, COAH.- La presidenta de Coparmex La Laguna, Mary Carmen Reyes García, afirmó que el organismo empresarial mantiene su enfoque en fortalecer condiciones clave para atraer inversión a la zona metropolitana, entre las que destacan la seguridad, la conectividad y el fortalecimiento del estado democrático de derecho.

La líder empresarial explicó que el trabajo del organismo se concentra en tres pilares estratégicos: la incidencia en el estado de derecho, el impulso a la economía solidaria y la promoción de la inclusión, como base para generar confianza entre inversionistas y fortalecer el desarrollo regional.

En el marco del próximo proceso electoral en Coahuila, que contempla la renovación del Congreso del Estado, Reyes García señaló que Coparmex Laguna colabora con organizaciones civiles como PC29 y el Consejo Cívico de las Instituciones, además de mantener diálogo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para fomentar la participación ciudadana.

$!Mary Carmen Reyes García, presidenta de COPARMEX La Laguna, durante su pronunciamiento sobre inversión y participación ciudadana.
Mary Carmen Reyes García, presidenta de COPARMEX La Laguna, durante su pronunciamiento sobre inversión y participación ciudadana. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Ya hemos establecido diálogo con el INE y consideramos vital impulsar campañas de participación para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto libremente y no minimice estos procesos por considerarlos menos relevantes”, expresó.

Indicó que la certeza jurídica se fortalece con una ciudadanía activa en las urnas, especialmente en la elección de representantes legislativos, quienes tienen en sus manos dar seguimiento a políticas públicas ya aprobadas.

En ese sentido, recordó que aunque en Coahuila existe una Ley del Emprendimiento, aún falta la creación del fideicomiso correspondiente, pese a que la legislación fue aprobada hace dos años. “Es una política pública que no ha tenido el seguimiento necesario en el Congreso del Estado”, apuntó.

Reyes García subrayó también la importancia de mantener las mesas de diálogo en el Consejo de la Competitividad, lo que permitiría que La Laguna cuente con indicadores propios y diferenciados, fortaleciendo su atractivo para la inversión y la innovación.

Finalmente, destacó el liderazgo de Coparmex Laguna en el Consejo Universidad–Empresa, donde, a través del modelo de educación dual, cientos de jóvenes ya se encuentran integrados al ámbito laboral, fortaleciendo el vínculo entre formación académica y sector productivo.

Temas


Líderes
Seguridad
Empresas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

