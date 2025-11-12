Crece la Red de Apoyo del Instituto de la Mujer; ya son 10 en Torreón

TORREÓN,COAH.- Con el objetivo de promover espacios seguros, fortalecer los lazos de solidaridad y fomentar la equidad de género, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) impulsa la creación de redes comunitarias que ofrecen acompañamiento, escucha y herramientas para el bienestar emocional y el empoderamiento femenino.

Desde octubre, el IMM puso en marcha la estrategia “Red de Apoyo para Mujeres”, la cual busca reunir a grupos de ciudadanas interesadas en compartir experiencias, fortalecer la autoestima y generar entornos de respeto y colaboración.

A la iniciativa también se han sumado hombres, quienes participan activamente en los diálogos y reflexiones que promueven la convivencia igualitaria.

La directora del Instituto, Amira Darwich García, explicó que actualmente existen 10 redes activas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos escuelas, centros culturales y colonias como el Ejido Albia.

Cada grupo trabaja durante tres meses en una serie de 12 sesiones temáticas sobre autoestima, manejo de emociones, identificación de la violencia romántica, establecimiento de límites personales, igualdad de género, cultura de la denuncia, violencia digital y empoderamiento económico.