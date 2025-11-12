Crece la Red de Apoyo del Instituto de la Mujer; ya son 10 en Torreón
Cada grupo trabaja durante tres meses en temas como autoestima, violencia digital, empoderamiento económico y cultura de la denuncia
TORREÓN,COAH.- Con el objetivo de promover espacios seguros, fortalecer los lazos de solidaridad y fomentar la equidad de género, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) impulsa la creación de redes comunitarias que ofrecen acompañamiento, escucha y herramientas para el bienestar emocional y el empoderamiento femenino.
Desde octubre, el IMM puso en marcha la estrategia “Red de Apoyo para Mujeres”, la cual busca reunir a grupos de ciudadanas interesadas en compartir experiencias, fortalecer la autoestima y generar entornos de respeto y colaboración.
A la iniciativa también se han sumado hombres, quienes participan activamente en los diálogos y reflexiones que promueven la convivencia igualitaria.
La directora del Instituto, Amira Darwich García, explicó que actualmente existen 10 redes activas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos escuelas, centros culturales y colonias como el Ejido Albia.
Cada grupo trabaja durante tres meses en una serie de 12 sesiones temáticas sobre autoestima, manejo de emociones, identificación de la violencia romántica, establecimiento de límites personales, igualdad de género, cultura de la denuncia, violencia digital y empoderamiento económico.
“Las redes de apoyo son una muestra de que cuando las mujeres se unen, suceden cosas poderosas”, destacó Darwich García, al subrayar que estos espacios buscan impulsar la participación ciudadana y la organización comunitaria desde una perspectiva de respeto y confianza.
Las integrantes también pueden proponer temas de interés según las necesidades de su entorno. Los contenidos están diseñados desde las tres áreas que integran el IMM: Atención a Mujeres; Agenda de Género; y Capacitación y Actividades Productivas.
Cada red cuenta con una o varias coordinadoras encargadas de organizar y moderar los encuentros, mientras que los grupos eligen un nombre que las identifique y refuerce el sentido de unidad y pertenencia.
Las mujeres interesadas en unirse a alguna red o formar una nueva pueden comunicarse al teléfono 871 500 74 19 o acudir directamente a las oficinas del Instituto, ubicadas en Prolongación Colón y calle Delicias, en la colonia Luis Echeverría Álvarez.